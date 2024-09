Augsburger Party wie nach einem Titelgewinn: „Ein überragendes Gefühl“ – Lob für die neuen „Arbeiterqualitäten“

Augsburg. (PM MagentaSport) „Oh wie ist das schön“-Gesänge in Augsburg – das hat es seit mindestens 2 Jahren nicht mehr gegeben. Bis in die...

Augsburg. (PM MagentaSport) „Oh wie ist das schön“-Gesänge in Augsburg – das hat es seit mindestens 2 Jahren nicht mehr gegeben.

Bis in die Overtime mussten die Panther-Fans bangen, um den Auftaktsieg gegen Ingolstadt mit 3:2 klarzuziehen. Lange Zeit war die Partie nach dem Augsburger 1:0 dann eher mau, im letzten Drittel nahm die Partie richtig Fahrt auf – und die Panther-Party konnte nach 2 dürren Jahren mit jeweils sportlichem Abstieg durchstarten. „Ein überragendes Gefühl. Du brauchst das Gefühl, dass du solche Spiele auch gewinnen kannst“, freute sich Maxi Renner und hebt eine neue Stärke hervor: „Die Arbeiterqualitäten, da ist sich keiner für nix zu schade. Das interne Mannschaftsgefüge ist auch richtig gut.“

Augsburgs Stadionregie bewies auch Humor: unter großem Hallo der über 6000 Fans wurde die Tabelle nach nur einem DEL-Spiel eingeblendet -mit den Panthern als Tabellenführer. Nach dem 3:2 von Kunyk gab´s noch eine kleine Schlägerei.

Leon Hüttl, ERC Ingolstadt, dazu: „Ja, ich meine, das sind Emotionen, wenn du halt in der Overtime das Gegentor bekommst, nachdem du eigentlich das ganze Spiel machst. Aber wenn du einfach zu viel willst und nicht die einfachen Sachen machst, verlierst du halt.”

Augsburger Panther – ERC Ingolstadt 3:2 (OT)

Der zweifache Torschütze Kunyk landet den Auftaktsieg gegen Ingolstadt – entscheidend sein Treffer zum 3:2 in der Overtime – Sekunden zuvor hatte der ERC den eigenen Siegtreffer verballert. Die Mehrheit der 6179 Zuschauer war danach völlig losgelöst: nach 2 sportlichen Abstiegen in der Liga geblieben, das war Dusel. Dieser Sieg war hart erarbeitet.

Der 1. Saisontreffer in der 31. DEL-Saison: Neuzugang Cody Kunyk (34), der diesen Sommer von den Löwen Frankfurt zu den Augsburger Panthern wechselte, eröffnet die PENNY DEL-Saison 24/25 mit einem perfekten Schuss in den Winkel. In der vergangenen Saison kam er auf 17 Tore und 24 Assists in 52 Spielen.

Tore 2 + 3: Im letzten Drittel überschlagen sich die Ereignisse: Alex Breton gleicht zum 1:1 für Ingolstadt aus, doch nur wenige Sekunden später bringt Riley Damiani die Augsburger erneut in Führung.

Kunyks Siegtreffer Overtime Tor + Schlägerei: Nach einer vergebenen Chance zum Siegtreffer für Ingolstadt kontern die Augsburger und erzielen den entscheidenden Treffer zum 3:2-Endstand durch Cody Kunyk.

Maximilian Renner, Augsburger Panther: „Ja, ist natürlich überragend. Wir haben auch lange genug geführt eigentlich, haben uns das Leben dann wieder ein bisschen selber schwer gemacht. Aber wie du gesagt hast: Eröffnungsspiel, gewonnen, Derby. Man hört ja, was hier los war. Die mögen sich nicht ganz so gerne, die Fanlager. Überragendes Gefühl.“

Leon Hüttl, ERC Ingolstadt, über die Schlägerei: „Ja, ich meine, das sind Emotionen, wenn du halt in der Overtime das Gegentor bekommst, nachdem du eigentlich das ganze Spiel machst. Aber wenn du einfach zu viel willst und nicht die einfachen Sachen machst, verlierst du halt.”

Über die Wichtigkeit des Derbys: „Ja, natürlich, aber das ist ein Derby, das ist immer etwas ganz Besonderes für uns, und in Augsburg willst du einfach nicht verlieren. Es kommen so viele Fans von uns mit, und dann hier nicht zu gewinnen, ist eigentlich sehr schwach von uns.”

Larry Mitchell, neuer Sportdirektor der Augsburger Panther, vor dem Spiel über die Identität des neuen Teams: „In erster Linie ist in den letzten beiden Jahren einiges schiefgelaufen. Wir wollten viele Stellen neu besetzen, das ist das eine. Eishockey wird allgemein immer schneller, also haben wir auch da besonders auf schnelle Spieler geachtet. Die Liga wird immer besser, auch hier in Deutschland, die DEL wird immer schneller, und das war der zweite Punkt. Wenn es ein bisschen gezielter geht, habe ich geschaut, was dieser Mannschaft letztes Jahr vielleicht am meisten gefehlt hat. Das war vielleicht teilweise Führungsqualitäten, Unterzahlspiel, Körperspiel, und da kommt man nur auf einen Namen: Denis Reul.”









