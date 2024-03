Augsburger Panther wollen die herausfordernde Situation erneut annehmen – Christof Kreutzer erklÃ¤rt sich bereit weiterzumachen

Augsburg. (EM) Trauer, Entsetzen und auch Wut machten sich nach der 1:3 Niederlage der Augsburger Panther bei den Fans des Fuggerstadtklubs breit. Nach der...

Augsburg. (EM) Trauer, Entsetzen und auch Wut machten sich nach der 1:3 Niederlage der Augsburger Panther bei den Fans des Fuggerstadtklubs breit.

Nach der enttäuschenden Vorsaison, die den Panthern nur den Klassenerhalt brachte, weil kein aufstiegsberechtigter Zweitligist die DEL2-Playoffs gewann, steht man im März 2024 erneut an demselben Punkt.

Erneut haben die Augsburger den letzten Platz nach der DEL-Hauptrunde inne. Sportlich sind die Schützlinge von Trainer und Manager Christof Kreutzer, der beide Posten im Frühjahr 2023 in Personalunion übernommen hatte, wieder abgestiegen. Der vor einem Jahr versuchte Umbruch des Teams hat letztlich keinen Erfolg gehabt. So sachlich und zugleich traurig muss man die Situation feststellen.

Panther stehen nun bis spätestens zum 26. April in der Warteschleife

Nun bleibt den Panthern und ihren treuen Fans erneut nichts anderes übrig, als wieder die Playoffs in der DEL2 abzuwarten. Sollte ein aufstiegsberechtigtes Team das DEL2-Playoff-Finale erreichen und der Sieger erst im siebten und alles entscheidenden Spiel ermittelt werden können, dann wird die Geduld der Panther bis zum 26. April strapaziert. Bis dahin fehlt dem Klub jegliche Planungssicherheit, weil niemand sagen kann, ob die sportliche Reise im Oberhaus weitergeht oder ein Neustart in der DEL2 erfolgen muss. Somit verliert der Absteiger sieben Wochen Zeit in der Planungsphase für die kommende Spielzeit. Der Markt an guten und talentierten deutschen Spielern, die zudem aus einem eher geringeren Budget noch bezahlbar sind, ist schon zum jetzigen Zeitpunkt so gut wie abgegrast. Den Augsburgern würde im Falle des Klassenerhalts durch die Hintertür nur die „Resterampe“ vom Transfer-Wühltisch bleiben. Und falls der Gang in die DEL2 Realität wird, sieht es auch nicht besser aus, da die DEL2 mit vier Importspielern auf dem Spielberichtsbogen spielt und nicht mit neun, wie in der ersten Liga. Auch in diesem Fall würden die Fuggerstädter deutlich mehr deutsche Spieler benötigen. Auf den zukünftigen Status der Panther wollen und werden viele Spieler nicht warten wollen, wenn sie eine solide Alternative in der Hinterhand haben. Ein Umstand und eine äußerst unbefriedigende Situation, die auch Christof Kreutzer schon mehrfach öffentlich angemahnt hat, die man sich aber auch ein Stück weit selbst in der Fuggerstadt zuschreiben muss. Fakt ist, dass die im bis 2026 datierten Kooperationsvertrag zwischen DEL du DEL2 vereinbarte Regelung zum Auf- und Abstieg dem sportlichen Absteiger alles andere als eine weiche Landung in er Zweitklassigkeit zumutet. Dem Vernehmen nach soll das Thema auch auf einer der kommenden DEL-Gesellschafterversammlungen diskutiert werden. Nicht ausgeschlossen ist, wie hinter vorgehaltener Hand zu hören ist, ein höheres Eintrittsgeld (aktuell knapp über 800.000 Euro) in Zukunft aufzurufen.

„Stellen uns der Herausforderung“

Das alles ist aber Zukunftsmusik, die den Augsburger Panthern momentan nicht hilft. „Wir richten den Blick nach vorne und stellen uns der Herausforderung“, so der Klub in den sozialen Medien. Die zuerst einmal zu klärende Frage ist, ob Christof Kreutzer weitermachen kann und will? Und auch, ob es weiterhin in Doppelfunktion sein soll? Direkt nach dem Spiel gegen Düsseldorf wollte sich Kreutzer zunächst auf Nachfrage des Kollegen von der Augsburger Allgemeinen nicht zu einer Aussage hinreißen lassen. „Darüber brauche wir jetzt nicht zu sprechen. Das wird man in Ruhe sehen, wie wir weitergehen. Die Situation ist jetzt, wie sie ist. Man muss sich jetzt der Herausforderung stellen und wir werden sehen, was jetzt in den nächsten Tagen und Wochen passiert.“ Auf eine erneute Nachfrage ließ er sich dann aber doch noch ein wenig zu seiner persönlichen Zukunft entlocken: „Das ist eine Herausforderung, und der muss man sich stellen. Und wenn man sich der nicht stellt, gibt man auf, und aufgeben tue ich nicht.“ Und weiter: „Ich bin hier hingekommen mit der Situation, dass man in die zweite Liga geht. Die Situation haben wir jetzt auch wieder. Die wollte ich nicht und die will keiner. Von meiner Seite bin ich bereit dazu. Ich glaube Augsburg ist ein hervorragender Klub und wir können hier Stück für Stück etwas gutmachen und wieder ein großer Klub werden. Von daher habe ich diese Herausforderung letztes Jahr so angenommen und die werde ich dieses Jahr genauso annehmen.“

Damit wäre dann zumindest klar, dass Kreutzer gewillt ist weiterzumachen. Ob das die Gesellschafter des Klubs auch so sehen, bleibt abzuwarten. Eine Entscheidung dürfte aber zeitnah fallen.

Kreutzer bricht eine Lanze für Oldie Trevelyan

Bis man Klarheit über die Ligenzugehörigkeit hat, wird man ausloten, welche Spieler bereit sind in beiden Ligen den Augsburger Weg mitzugehen. Eine Empfehlung bezüglich des zukünftigen Kaders hatte Kreutzer zum Ende der Pressekonferenz auch noch. „Egal in welcher Liga wir spielen: Einen T.J. Trevelyan sollte man auf jeden Fall mit einplanen. Ich habe einen riesigen Respekt vor ihm. Alles andere sollte man abwarten.“

Trevelyan wird im Mai 40 Jahre jung und erzielte in 41 Spielen 22 Scorerpunkte. In den letzten Spielen wurde der Führungsspieler verletzungsbedingt schmerzlich vermisst.

Ihr letztes Saisonspiel und vorerst letztes DEL-Spiel bestreiten die Panther am Freitag beim Erzrivalen in München.