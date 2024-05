Augsburger Panther verzeichnen drei weitere AbgÃ¤nge

Augsburg. (PM Panther) Die Augsburger Panther vermelden weitere Abgänge. Niklas Länger, Matt Puempel und Mirko Sacher werden in der Saison 2024-25 nicht mehr für...

Augsburg. (PM Panther) Die Augsburger Panther vermelden weitere Abgänge.

Niklas Länger, Matt Puempel und Mirko Sacher werden in der Saison 2024-25 nicht mehr für den PENNY DEL-Club auflaufen und sich neuen Herausforderungen stellen.

Mit Niklas Länger verlässt ein Eigengewächs die Augsburger Panther. Der gebürtige Fuggerstädter durchlief alle Altersklassen des Augsburger Eislaufvereins, von der Laufschule bis zur U20, ehe er den Sprung in den DEL-Kader der Panther schaffte. So war der 23-jährige Verteidiger in der Saison 2019-2020 zum ersten Mal für Augsburg im Einsatz. Fünf Spielzeiten trug Niklas Länger das Panthertrikot und war dabei in 113 Partien für seinen Heimatverein auf dem Eis. Mit dem Wunsch nach mehr Spielzeit und einer größeren Rolle in einem neuen Team verlässt er nun Augsburg.

Matt Puempel war in den vergangenen drei Spielzeiten für die Augsburger Panther im Einsatz. In der Saison 2021-22 wechselte der Deutschkanadier aus der SHL zu den Fuggerstädtern in das Deutsche Eishockey-Oberhaus und trug anschließend in 120 DEL-Spielen das Panthertrikot.

Auch Verteidiger Mirko Sacher wird in der kommenden Saison nicht mehr für den DEL-Club auflaufen. Zwei Spielzeiten absolvierte der Freiburger für die Panther. Für ihn stehen in 90 Einsätzen sechs Tore und 21 Vorlagen in der Statistik.

Die Augsburger Panther danken Niklas Länger, Matt Puempel und Mirko Sacher für ihren Einsatz im Panthertrikot und wünschen ihnen für ihre sportliche und private Zukunft nur das Beste.