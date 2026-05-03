Augsburger Panther verpflichten Angreifer vom Ligarivalen Grizzlys Wolfsburg

Augsburg. (PM Panther) Die Panther können den nächsten Neuzugang vermelden.

Jimmy Lambert wechselt von den Grizzlys Wolfsburg in die Fuggerstadt und verstärkt in der PENNY DEL-Saison 2026-27 die Augsburger Offensive.

Wolfsburg war die erste Europastation von Jimmy Lambert. Im Januar 2025 schloss sich der 183 cm große und 84 kg schwere Rechtsschütze den Grizzlys an. Insgesamt absolvierte der in Newcastle geborene Angreifer für Wolfsburg 55 Spiele in der Deutschen Eishockey Liga. Mit 13 Toren, 20 Assists und seiner unermüdlichen Spielweise machte er sich einen Namen in der Liga und avancierte in der Autostadt zum Publikumsliebling.

Vor seiner Zeit in Deutschland lief Lambert in der American Hockey League für Bridgeport und Providence sowie in der East Coast Hockey League für Worcester und Maine auf. Der gebürtige Engländer mit kanadischem Pass genoss seine Eishockeyausbildung in Kanada, ehe er am College in der NCAA vier Jahre für die University of Michigan auflief und 2022 die Meisterschaft gewann. In zwei Spielzeiten an der renommierten Uni war Lambert Assistenzkapitän seines Teams.

Sportdirektor Larry Mitchell: „Auch Jimmy Lambert verkörpert wieder den Spielertypen, den wir alle in unserem Trikot sehen möchten. Er spielt mit hoher Geschwindigkeit und Intensität, zeigt in jedem Wechsel großen Einsatz und stellt sich immer in den Dienst seiner Mannschaft. Jimmy kann scoren, ist im Sturm vielseitig einsetzbar und Rechtsschütze, was unserem Trainerteam zusätzliche Möglichkeiten bieten wird. Bill Peters hat sich deshalb sehr für diesen Transfer eingesetzt.“

Jimmy Lambert wird für die Augsburger Panther mit der Rückennummer 23 auflaufen.