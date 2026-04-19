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Augsburger Panther verpflichten 25- jährigen Nationalstürmer

19. April 20261 Mins read182
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Philipp Krauss - © Bruno Dietrich / City-Press
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Augsburg. (PM Panther) Die Augsburger Panther können die Verpflichtung von Philipp Krauß bestätigen.

Der 25-jährige Nationalstürmer wechselt vom bayerischen Konkurrenten Ingolstadt innerhalb der PENNY DEL in die Fuggerstadt.

Philipp Krauß absolvierte in den vergangenen vier Spielzeiten 220 Spiele in der Deutschen Eishockey Liga für Ingolstadt. Dabei stehen für den gebürtige Kaufbeurer, der auch im Nachwuchs des ESVK ausgebildet wurde, 42 Tore und 43 Assists in der Statistik. In der Saison 2023-24 war Krauß bester Torschütze seines Teams. Zuletzt machte der 187 cm große und 90 kg schwere Linksschütze mit starken Playoffs auf sich aufmerksam. Sechs Punkte in sechs Spielen im Playoff-Viertelfinale 2026 waren Grund genug, dass Bundestrainer Harold Kreis den robusten Außenstürmer in den Kader für Phase 1 der WM-Vorbereitung nominierte. Sein erstes Länderspiel bestritt der Krauß im Februar 2023 und wurde seitdem immer wieder ins deutsche Aufgebot berufen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir unser Team mit einem weiteren in der DEL längst etablierten und dennoch entwicklungsfähigen deutschen Spieler verstärken können. Philipp verkörpert das, was wir uns für die Augsburger Panther wünschen. Physis, große Arbeitsmoral und den absoluten Willen, sich weiter zu verbessern und erfolgreich zu sein. Mit seinen unbestrittenen Qualitäten soll er ein wichtiger Faktor in unserem Angriff werden“, lobt Sportdirektor Larry Mitchell den Neuzugang.

Philipp Krauß, der 2021 zum Rookie des Jahres der DEL2 gewählt wurde, wird das Panthertrikot mit der Nummer 20 tragen und bereits die Sommervorbereitung in Augsburg mit seinen neuen Teamkollegen bestreiten.

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