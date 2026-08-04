Augsburger Panther vergeben Förderlizenzen an zwei junge Goalies

Augsburg. (PM Panther) Die Augsburger Panther statten Dave Dützka und Justus Roth mit Förderlizenzen aus.

Die beiden Torhütertalente sind in der Saison 2026-27 damit auch in der PENNY DEL für die Fuggerstädter spielberechtigt.

Dave Dützka aus dem Nachwuchs des Augsburger Eislaufvereins zählte bereits in der vergangenen Spielzeit zum Kader der Panther. Im Trainingsbetrieb sammelte der deutsche Nachwuchsnationaltorwart erste Erfahrungen bei den Profis. Dabei hinterließ der 17-jährige Linksfänger einen sehr guten Eindruck. Dützka ist zunächst überwiegend für die U20 des AEV vorgesehen.

Der 21 Jahre junge Justus Roth steht bei den ECDC Memmingen Indians unter Vertrag. Mit starken Leistungen in der vergangenen Saison hatte der 187 cm große und 81 kg schwere Linksfänger großen Anteil am Aufstieg der Schwaben in die DEL2. Für Roth bietet sich durch die Förderlizenz die Chance, wertvolle Erfahrungen auf höchstem Niveau zu sammeln und sich sportlich weiterzuentwickeln. Gleichzeitig bleibt der talentierte Torhüter fester Bestandteil des ECDC und wird weiterhin für die Indians zwischen den Pfosten stehen.

Dave Dützkas Karriere in Zahlen

Source: Dave Dützka @ Elite Prospects

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