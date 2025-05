Augsburger Panther verabschieden weitere Spieler

Augsburg. ( PM Panther) Die Panther haben weitere Personalentscheidungen getroffen.

Nun steht auch fest, dass die Verteidiger Denis Reul und Kristian Blumenschein sowie Stürmer Jason Bast zur PENNY DEL-Saison 2025-26 nicht mehr nach Augsburg zurückkehren werden.

Denis Reul führte die Panther in der vergangenen Spielzeit als Kapitän aufs Eis und trug dabei 50-mal das Trikot der Fuggerstädter. Der erfahrene Verteidiger war dabei einmal mehr der beste Schussblocker der PENNY DEL und ein wichtiger Führungsspieler im Team.

Hinter Kristian Blumenschein liegt seine erste Saison in der Deutschen Eishockey Liga. Der 28-jährige Verteidiger kam 40-mal für die Panther zum Einsatz und verzeichnete vier Assists.

Jason Bast erzielte in 44 Einsätzen für die Panther sieben Tore, zehn weitere Treffer bereitete er vor. In seiner Laufbahn bestritt der 35-jährige Stürmer bereits 438 Spiele in der PENNY DEL.

Die Augsburger Panther danken Denis Reul, Kristian Blumenschein und Jason Bast für ihren Einsatz und wünschen ihnen für ihre private und sportliche Zukunft nur das Beste.

