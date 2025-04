Augsburger Panther Ã¼berraschen mit Garteig-Transfer

Augsburg. (PM Panther) Die Augsburger Panther haben einen neuen Torwart für die PENNY DEL-Saison 2025-26 unter Vertrag genommen.

Vom Ligarivalen ERC Ingolstadt wechselt Michael Garteig in die Fuggerstadt.

Michael Garteig führte die Newfoundland Growlers 2019 zum Gewinn des Kelly Cups in der East Coast Hockey League und empfahl sich für ein Engagement in Europa. Seine starken Leistungen im Folgejahr in der finnischen Liiga für Tappara riefen Larry Mitchell auf den Plan, der den Kanadier nach Ingolstadt lotste. Nach einer Spielzeit in Diensten des ERC in der Deutschen Eishockey Liga wechselte Garteig erneut nach Finnland und war die Nummer 1 im Tor von HIFK. In Ingolstadt hinterließ der Linksfänger allerdings einen derart starken Eindruck, dass die Oberbayern ihn 2022 von einer Rückkehr an die Donau überzeugt haben. In den drei vergangenen Spielzeiten zählte Garteig zu den konstantesten Torhütern der PENNY DEL. Insgesamt stand der 185 cm große und 85 kg schwere Schlussmann 156-mal im deutschen Oberhaus im Tor und feierte dabei 85 Siege und neun Shutouts. Vergangene Saison wurde Garteig von einer Verletzung ausgebremst und kam auch nach seiner vollständigen Genesung nicht mehr zum Einsatz. Nun sucht der 33-jährige Kanadier eine neue Herausforderung.

Panther-Sportdirektor Larry Mitchell ist überzeugt von seinen Qualitäten: „Ich kenne Michael Garteig seit vielen Jahren. Er ist ein exzellenter Torwart, der immer mit großer Ruhe und Sicherheit spielt. In der Kabine ist er ein unumstrittener Führungsspieler. Augsburg und das Curt-Frenzel-Stadion kennt er bislang nur als Gegner im Trikot eines bayerischen Rivalen. Jetzt freut er sich, die andere Seite kennenzulernen. Nach offenen und unkomplizierten Gesprächen in den vergangenen Tagen hat er sich voller Überzeugung für die Augsburger Panther entschieden. Ich freue mich auf meine neuerliche Zusammenarbeit mit Garts, Typen wie ihn hat man gerne in seinem Team.“

