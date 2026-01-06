Augsburger Panther treffen nach einer 2:0 Führung das Tor nicht mehr – Iserlohn Roosters entführen zwei Punkte aus dem Curt-Frenzel-Stadion

Augsburg. (MK) Die Augsburger Panther können trotz ansprechender Leistung ihren Abwärtstrend nicht umkehren.

Gegen die Iserlohn Roosters unterlagen die Fuggerstädter am Dienstagabend mit 2:3 nach Penaltyschießen.

Für die Panther war es die sechste Niederlage aus den letzten sieben Heimspielen. Iserlohn holt in Augsburg den zehnten Sieg aus den letzten sechzehn Partien.

Kapitän Fischbuch zurück im Iserlohner Kader

Beide Mannschaften hatten Verletzungssorgen. D.J. Busdeker, T.J. Trevelyan und Madison Bowey fielen bei den Panthern aus. Bei den Roosters rückte Hane für Jenike ins Tor. Fischbuch war wieder zurück im Kader. Huß feierte sein Comeback im Sturm. Jentzsch und Cornel fehlten krank.

Augsburg hellwach im ersten Drittel

Nachdem sich beide Mannschaften in den ersten rund fünf Minuten schwer taten in die Gänge zu kommen, nahm das Spiel der heimischen Augsburger Panther danach Fahrt auf. Elias (6.) und Louis (7.), der den Puck nur ans Torgestänge beförderte, hatten gute Chancen zur Führung, Die besorgte dann Blank, der nach einem langen Pass auf Hane zufuhr und per Rückhand zum 1:0 verwandelte. Nur 70 Sekunden eine fast ähnliche Situation: Dieses Mal war es Elias, der auf Hane zufuhr und auf 2:0 stellte. Renner (14.) und Zwickl (16.) hatten weitere gute Panther-Torchancen. Positiv aus Iserlohner Sicht war vor allem, dass man die Strafe gegen Erkamps gegen ein allerdings auch ideenloses AEV-Powerplay gut überstand. Mit 2:0 für Augsburg ging es in die erste Pause.

Doppelschlag der Roosters

Die Gäste aus dem Sauerland wirkten im zweiten Drittel vom ersten Bully an deutliche wacher als im Anfangsdrittel. Für Napravnik und Ugbekile ergab sich direkt eine Doppelchance (21.) und auch Kapitän Fischbuch (25.) scheiterte vor AEV-Goalie Garteig. Dessen Gegenüber Hane verhinderte den dritten Gegentreffer (27.) gegen Mayhew, der freie Schussbahn hatte. Die nächste Iserlohner Chancen vergaben Radionovs (28.) und Camara (29.). Auf der anderen Seite scheiterte Louis (30.) an Hane. Während Augsburgs erster Strafe gegen Schemitsch verpassten Camara, Eisenmenger und Ugbekile den ersten Gästetreffer. Gerade wieder vollzählig platzte dann auch der Knoten beiden Iserlohnern. Zunächst legte Napravnik ein großartiges Solo hin. Aus dem eigenen Drittel kommend nahm er Fahrt auf, tunnelte Button und verlud auch Garteig zu 2:1 Anschlusstreffer in der 33. Minute. Nur 31 Sekunden später brachte Camara den Puck in den Slot, wo Neumann direkt abnahm und zum 2:2 einnetzte. Eine Top-Chane von Damiani entschärfte Hane in der 38. Minute mit einer extrem starken Parade. Wow! Wohlgemuths Strafe hätten die Roosters fast noch zum 2:3 genutzt, aber der Treffer fiel nach der Pausensirene. Somit ging es mit 1:47 Minuten Powerplay für Iserlohn ins letzte Drittel.

Schlussdrittel spannend, aber torlos

Augsburg überstand das Iserlohner Powerplay zu Beginn des Schlussdrittels ohne Gegentreffer. Danach sahen die 5546 Zuschauer wieder ein ausgeglichenes Spiel. Trotz der hohen Belastung im momentan sehr eng getakteten Spielplans boten beide Team ein gutes Tempo und viel Einsatz in den Zweikämpfen. Das Spiel lebte von der Spannung des Spielstandes und wenn es mal brenzlig wurde, dann waren die Goalies Hane und Garteig hellwach. Grenier (55.) für die Panther und Fischbuch für die Roosters hatten nochmal Gelegenheiten, aber beiden Teams blieb in der regulären Spielzeit der entscheidende Treffer verwehrt.

Fischbuch trifft im Penaltyschießen

In der anschließenden Overtime hatte Iserlohn zunächst viel Scheibenbesitz. Aber die ersten echten Chancen hatten die Panther durch Louis, Wohlgemuth (beide 62.) und Mayhews Pfostenknaller (63.). Für Iserlohn verzog Napravnik über die Latte (64.) und Thomas scheiterte in allerletzter Sekunde. Nach Videobeweis entschieden die Referees auf kein Tor, da der Puck wohl nicht komplett hinter der Linie war.

Das Penaltyschießen musste nun zur Ermittlung eines Siegers herhalten. Nur Iserlohns Captain Fischbuch konnte verwandeln. Blank, Louis und Henriquez vergaben für Augsburg. Bei den Roosters traf Napravnik nur den Pfosten. Zwei Punkte gehen also mit in den Bus nach Iserlohn.

Die Roosters verkürzen in der Tabelle den Abstand zu Augsburg auf sechs Punkte, haben drei Zähler Vorsprung vor den Löwen Frankfurt auf Rang 13 und ein 16 Punkte-Polster auf Schlusslicht Dresden. Augsburgs Rückstand auf die Playoffs beträgt nun vier Punkte.

So geht es weiter

Bereits am Donnerstag empfangen die Sauerländer Meister Berlin am Seilersee. Die Panther sind am Freitag in Wolfsburg zu Gast. Zum Abschluss des wohl stressigsten Blocks in der DEL-Hauptrunde um Weihnachten / Neujahr reisen die Roosters nach München und zeitgleich (16:30 Uhr) messen sich die Augsburger im Curt-Frenzel-Stadion mit Spitzenreiter Kölner Haie.

Alle Tore und Stimmen zum Spiel

… folgen am Abend

Statistik

Tore: 1:0 (09:13) Blank (Schemitsch/Louis), 2:0 (10:23) Elias (Wirth/Wohlgemuth), 2:1 (32:50) Napravnik (Ugbekile), 2:2 (33:21) Neumann (Camara), 3:2 Fischbuch (65:00) PEN

Strafen: 4 – 2

Schüsse aufs Tor: 25 – 29

Schüsse insgesamt: 47 – 50

Schiedsrichter: Cespiva, MacFarlane (Ondracek, Koziol)

Zuschauer: 5.546

Augsburg: Garteig – Button, Schemitsch; Mayhew, Pilu; Wirth, Renner; van der Linde – Louis, Grenier, Blank; Wohlgemuth, Kunyk, Hanke; Cramarossa, Damiani, Bast; Elias, Henriquez, Zwickl

Iserlohn: Hane – Ugbekile, Norell; Niehus Wood; Lassen, Erkamps; Radionovs – Boland, Eisenmenger, Thomas; Camara, Neumann, Törnqvist; Napravnik, Salsten, Fischbuch; Huß, Geiger, Borzecki

