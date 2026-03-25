Augsburger Panther treffen Entscheidungen im Trainerteam

Augsburg. (PM Panther) Weitere Personalentscheidungen sind getroffen.

Während Torwarttrainer Dennis Endras und Athletiktrainer Adrian Schelenz auch in der Saison 2026-27 wichtige Bestandteile des Trainerteams bleiben, wird Thomas Dolak den PENNY DEL-Club nach zwei gemeinsamen Spielzeiten verlassen.

Panther-Sportdirektor Larry Mitchell: „Thomas Dolak hat in Augsburg sehr gute und äußerst zuverlässige Arbeit geleistet. Er war für uns zwei Jahre lang ein exzellenter Co-Trainer, der bei den Spielern und seinen Trainerkollegen hohes Ansehen genoss. Wir wünschen ihm für seine private und berufliche Zukunft nur das Beste. Zugleich sind wir froh, weiter auf die Dienste von Dennis Endras und Adrian Schelenz zählen zu können. Beide sind junge und hochmotivierte Coaches, die über ein sehr großes Fachwissen verfügen und so einen wichtigen Teil dazu beitragen, dass wir uns im sportlichen Bereich stetig weiterentwickeln können.“

Noch nicht geklärt ist unterdessen die Zukunft von Cheftrainer Bill Peters und Video & Development Coach Mika Wendell. Mit beiden dauern die Gespräche an.