Augsburger Panther suchen einen anderen Spielertypen als Jere Karjalainen fÃ¼r die zehnte Importstelle

Augsburg. (PM Panther) Die Augsburger Panther haben die letzte noch offene Personalie der Saison 2023-24 entschieden.

Der 32-jährige Stürmer Jere Karjalainen wird den PENNY DEL-Club verlassen.

Jere Karjalainen bestritt in der letzten Spielzeit 50 Partien für die Panther und verbuchte 13 Tore und 20 Assists. Sportdirektor Larry Mitchell über die Personalentscheidung: „Mit Jere Karjalainen und seinem Agenten waren wir nach der Saison immer in einem ergebnisoffenen Austausch. Wir möchten mit zehn Imports in die neue Saison starten und sind deshalb unverändert auf der Suche nach einem weiteren Stürmer. Diese Stelle werden wir allerdings mit einem anderen Spielertypen besetzen und sind zuversichtlich, dass wir in Kürze Vollzug melden können. Es ist wichtig, dass wir die Vorbereitung mit dem kompletten Team absolvieren können.“

Die Augsburger Panther wünschen Jere Karjalainen für seine weitere Karriere nur das Beste und danken ihm für seinen Einsatz in Rot-Grün-Weiß.