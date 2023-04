Augsburger Panther sichern sich die Dienste eines U20 Nationalspielers

Augsburg. (PM Panther) Die Panther haben sich die Dienste eines weiteren hoffnungsvollen Talents gesichert. Vom ESV Kaufbeuren kommt der 20-jährige Verteidiger Leon van der...

Augsburg. (PM Panther) Die Panther haben sich die Dienste eines weiteren hoffnungsvollen Talents gesichert.

Vom ESV Kaufbeuren kommt der 20-jährige Verteidiger Leon van der Linde nach Augsburg.

Im Jahr 2018 wechselte der gebürtige Lindauer in den Nachwuchs des ESV Kaufbeuren und schaffte dort den Sprung in die erste Mannschaft. In der Saison 2020-21 absolvierte er seine ersten Spiele in der DEL2. Mittlerweile bestritt der 184 cm große und 84 kg schwere Linksschütze 74 Partien für den ESVK in insgesamt drei Spielzeiten in der zweiten Liga, in denen er 12 Assists verbuchte. Zudem feierte van der Linde in der Saison 2022-23 im Trikot des EHC Red Bull München sein Debüt in der PENNY DEL.

In den vergangenen beiden Jahren war der junge Abwehrspieler zudem fester Bestandteil der deutschen U20-Nationalmannschaft und nahm zweimal an den IIHF World Junior Championships teil.

Christof Kreutzer: „Wir freuen uns sehr, dass wir Leon van der Linde von den Augsburger Panthern überzeugen konnten. Seit einigen Wochen haben wir uns intensiv um ihn bemüht. Leon hat in den vergangenen Jahren eine gute Entwicklung genommen und verfügt sicher noch über mehr Potential, das wir gemeinsam ausschöpfen möchten. Mit Niklas Länger und Leon van der Linde haben wir nun zwei U-Verteidiger unter Vertrag, was uns bei der Mannschaftszusammenstellung wichtig war.“

„Die Panther sind unverändert eine gute Adresse im deutschen Eishockey. Schon als die Ligazugehörigkeit noch nicht geklärt war, habe ich mich für Augsburg entschieden. Ich möchte bewusst hier den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen und mich als Spieler weiterentwickeln. Die Verantwortlichen haben mir in vielen Gesprächen das Gefühl gegeben, dass die Augsburger Panther der richtige Club für mich sind.“

