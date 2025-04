Augsburger Panther sichern sich die Dienste eines hoffnungsvollen Defensiv-Talents

Augsburg. (PM Panther) Die Augsburger Panther haben sich die Dienste eines hoffnungsvollen Defensiv-Talents gesichert.

Von den Adlern Mannheim wechselt der 22 Jahre junge Verteidiger Fabrizio Pilu in die Fuggerstadt.

Fabrizio Pilu wurde im Nachwuchs der Jungadler Mannheim ausgebildet und mit der U20 der Quadratestädter zweimal Deutscher Meister in der Deutschen Nachwuchsliga (DNL). Der 183 cm große und 86 kg schwere Rechtsschütze durchlief zudem alle U-Nationalmannschaften des Deutschen Eishockey-Bundes. Seine ersten Spiele in der PENNY DEL bestritt Pilu in der Saison 2021-22 im Dienst der Nürnberg Ice Tigers. In den vergangenen drei Jahren lief der Abwehrspieler dann wieder für seinen Heimatverein Mannheim auf. Trotz seines jungen Alters kann Pilu bereits auf 210 Einsätze in der Deutschen Eishockey Liga zurückblicken, dabei stehen für ihn sechs Tore und 15 Assists in der Statistik. Für die deutsche Nationalmannschaft kam Pilu sechsmal zum Einsatz. Zuletzt wurde er im Februar dieses Jahres von Bundestrainer Harold Kreis zu einer Maßnahme des DEB-Perspektivteams in der Slowakei eingeladen.

Panther-Sportdirektor Larry Mitchell: „Der deutsche Verteidigermarkt ist umkämpft. Umso mehr freut es uns, dass wir mit Fabrizio Pilu einen umworbenen Spieler für die Augsburger Panther gewinnen konnten. Wir bekommen einen läuferisch und stocktechnisch gut ausgebildeten, sehr physisch spielenden Rechtsschützen mit Entwicklungspotenzial. Fabrizio verfügt schon über viel Erfahrung in der DEL und möchte bei uns nun den nächsten Schritt in seiner immer noch jungen Profikarriere gehen.“

Fabrizio Pilu erhält das Panthertrikot mit der Rückennummer 68.

