Augsburger Panther sichern die Torwartposition ab

Augsburg. (PM Panther) Markus Keller musste zuletzt im Spiel gegen die Straubing Tigers verletzt ausgewechselt werden.

Nach eingehenden Untersuchungen durch die Mannschaftsärzte Dr. Karsten Bogner und Dr. Jens-Ulrich Otto in der Augsburger ArthroKlinik konnte aber gestern Abend endgültig Entwarnung gegeben werden.

Keller wurde in den vergangenen Tagen intensiv von Pantherphysio Oliver Rönsch sowie Alex Ablaß und Ferdinand Merckx aus der Körperwerkstatt versorgt und trainiert heute bereits wieder mit dem Team. Zusammen mit Neuzugang David Kickert bildet er in den kommenden Wochen das Torwartduo der Panther. Unterstützt werden die beiden von Nachwuchstalent Moritz Borst, der zuletzt seine Premiere in der Deutschen Eishockey Liga feiern durfte.

Die Fuggerstädter rüsten sich aber dennoch für den Notfall: Der PENNY DEL-Club hat kurz vor Ablauf der Transferperiode Torwart Ryan Zapolski lizenziert. Der 34-jährige US-Amerikaner übernimmt die Rolle des „Stand-by-Goalies“ und steht zur Verfügung, falls sich im weiteren Verlauf der Saison erneut Handlungsbedarf auf der Torhüterposition ergeben sollte.

Ryan Zapolski war in der laufenden Saison vertragslos. Davor hütete der 183 cm große und 84 kg schwere Linksfänger das Tor der Vienna Capitals in Österreich. Von 2013 bis 2018 war Zapolski für Lukko Rauma in der finnischen Liiga und Jokerit Helsinki in der KHL aktiv. 2018 war er die Nummer 1 im amerikanischen Tor bei den Olympischen Spielen in Südkorea.

Panthercoach Tray Tuomie: „Mit Markus Keller, Moritz Borst und David Kickert verfügen wir jetzt über drei spielfähige Torhüter, denen wir vertrauen. Es ist aber gut, für den Notfall einen erfahrenen Goalie wie Ryan Zapolski in der Hinterhand zu wissen. Er hält sich bis auf Weiteres in den USA fit und wird von uns nur bei Bedarf nach Augsburg beordert.“