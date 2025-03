Augsburger Panther schrauben weiter am neuen Kader: Zwei weitere Spieler bleiben in der Fuggerstadt

Augsburg. (PM AEV Panther) Die Augsburger Panther arbeiten weiter an ihrem Kader für die kommende Spielzeit der Deutschen Eishockey Liga.

Der PENNY DEL-Club wird dann auch weiterhin auf die Dienste von Verteidiger Maximilian Renner und Stürmer Luca Tosto zählen können. Beide gehen in ihre jeweils dritte Saison im Panthertrikot.

Max Renner, der Mann mit dem „Monsterblocks“

Max Renner bestritt in seiner Laufbahn bereits 387 Partien in der PENNY DEL und verfügt so über reichlich Erfahrung in der höchsten deutschen Spielklasse. In der abgelaufenen Spielzeit war der 32-jährige Verteidiger der zweitbeste Schussblocker im Team der Panther. Gerade in Unterzahl bekam Renner deshalb immer wieder das Vertrauen des Trainerteams. Rund 150 Minuten stand der Rechtsschütze bei numerischer Unterlegenheit auf dem Eis. Renners Passquote von knapp 85 % gehörte zu den besten Werten im Team.

Luca Tosto der Rollenspieler

Luca Tosto lief seit seinem Wechsel nach Augsburg im Jahr 2023 71-mal für die Panther in der Deutschen Eishockey Liga auf. Dabei stehen für den 24-jährigen Außenstürmer sechs Tore und neun Assists in der Statistik. Tosto stellte sich immer in den Dienst der Mannschaft und erarbeitete sich im Hauptrundenverlauf als Rollenspieler seinen Platz im Line-up. Wie Renner war auch Tosto fester Bestandteil der Unterzahlformationen der Panther. Zudem hatte der Linksschütze die zweitbeste Plus-Minus-Statistik des Teams aufzuweisen.

Das sagt Larry Mitchell

Sportdirektor Larry Mitchell: „Beide Spieler identifizieren sich zu 100 % mit den Augsburger Panthern, nehmen ihre Positionen und Aufgaben innerhalb des Teams zu jedem Zeitpunkt an und sind für uns wertvoll im Penalty Killing. Max ist ein vorbildlicher Profi, der konstant seine Leistung abruft und in der Kabine bei Trainern und Teamkollegen sehr anerkannt ist. Luca ist immer noch jung und entwicklungsfähig. Wir sind unverändert davon überzeugt, dass er sein volles Potenzial noch nicht ausgeschöpft hat.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV