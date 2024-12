Augsburger Panther reagieren schnell auf Verletzungsmisere und holen Ex-Spieler der KÃ¶lner Haie

Augsburg. (PM Panther) Die Augsburger Panther reagieren schnell auf die verletzungsbedingten Ausfälle zweier Leistungsträger in der Offensive und vergeben die elfte Import-Lizenz an Nicholas...

Augsburg. (PM Panther) Die Augsburger Panther reagieren schnell auf die verletzungsbedingten Ausfälle zweier Leistungsträger in der Offensive und vergeben die elfte Import-Lizenz an Nicholas „Nick“ Baptiste.

Der Stürmer unterzeichnete heute Nacht einen Vertrag und ist bereits auf dem Weg in die Fuggerstadt.

Der Drittrunden-Draftpick der Buffalo Sabres aus dem Jahr 2013 stürmte in der Saison 2021-22 erstmalig in Europa. Für Ilves verbuchte Nick Baptiste in der finnischen Liiga in 65 Einsätzen 26 Tore und 15 Assists. Es folgte der Wechsel zu den Kölner Haien in die PENNY DEL. Auch in Deutschland konnte der Rechtsschütze seine offensiven Qualitäten belegen. In Diensten der Domstädter stehen für den Rechtsschützen 17 Treffer und 21 Assists in 52 Spielen in der Statistik. Daraufhin nahm der 185 cm große und 92 kg schwere Kanadier ein Angebot des finnischen Spitzenteams Tappara an und kehrte nach Finnland zurück. Zum Gewinn der Meisterschaft Tamperes steuerte Baptiste in der Saison 2024-24 33 Scorerpunkte (16 Tore und 17 Assists) bei. In der Champions Hockey League verzeichnete er für Tappara sieben Punkte in sechs Spielen. Die laufende Spielzeit begann der 29-jährige Außenstürmer im Trikot von Vityaz Moscow in der KHL.

Sportdirektor und Trainer Larry Mitchell: „Auch wenn die frühe Vergabe der letzten Importlizenz immer mit einem gewissen Risiko verbunden ist, so war diese Entscheidung für uns alternativlos. Mit Nick Baptiste kommt ein torgefährlicher Angreifer nach Augsburg. Er hat in der DEL und in Finnland bereits gezeigt, dass er für seine Teams ein wertvoller Spieler ist. Nick spielt mit viel Energie und ist ein schneller Skater. Wir sind überzeugt, dass er eine sinnvolle Ergänzung für uns ist und sofort weiterhelfen wird.“

Vor seinem Wechsel nach Europa lief Nick Baptiste auch 47-mal in der NHL für Buffalo auf (sieben Tore und drei Assists). In der AHL kam Baptiste 315-mal zum Einsatz (77 Tore und 75 Assists). Mit der kanadischen U18-Nationalmannschaft wurde Baptiste 2013 Weltmeister

Vorbehaltlich der medizinischen Tests und der Lizenzierung könnte Nick Baptiste bereits am Freitag in Straubing sein Debüt feiern. Er wird das Panthertrikot mit der Nummer 73 tragen.

