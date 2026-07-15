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Augsburger PantherTransfer-News

Augsburger Panther präsentieren den nächsten Neuzugang

15. Juli 20261 Mins read88
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Felix Maegaard Scheel - © Moritz Eden / City-Press
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Augsburg. (PM Panther) Die Augsburger Panther können eine weitere Personalie bestätigen.

Felix Scheel wechselt innerhalb der Deutschen Eishockey Liga von den Schwenninger Wild Wings in die Fuggerstadt. Der dänische Nationalspieler ist auch im Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft und belegt somit keine Importstelle im neuen Team der Panther.

Für die Fischtown Pinguins und Schwenningen bestritt Felix Scheel in den vergangenen drei Spielzeiten 121 Spiele in der PENNY DEL. Für den 183 cm großen und 90 kg schweren Linksschützen stehen dabei 17 Tore und 17 Assists in der Statistik. Für Bremerhaven kam Scheel auch 7-mal in der Champions Hockey League zum Einsatz, für sein Heimatland Dänemark nahm der als Center und Außenstürmer einsetzbare 33-jährige Angreifer an den vergangenen fünf Weltmeisterschaften teil.

Larry Mitchell, Sportdirektor der Augsburger Panther, über die Verpflichtung des international erfahrenen Spielers: „Wir wollten unser Line-Up unbedingt noch mit einem flexiblen und erfahrenen Angreifer verstärken und unserer Offensive mehr Tiefe verleihen. Speziell seine Auftritte als Center bei der letzten WM für Dänemark haben uns sehr gut gefallen. Er ist ein Teamspieler, der sich in den Dienst seiner Mannschaft stellt und immer sehr hart arbeitet. Sein Wert fürs Kollektiv ist nicht an Punkten zu messen. Wir haben mit Felix ausführlich über seine Rolle und unsere Erwartungen gesprochen. Er freut sich sehr auf die neue Herausforderung in Augsburg.“

Felix Scheel wird für die Augsburger Panther mit der Rückennummer 54 auflaufen.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Felix Maegaard Scheel @ Elite Prospects

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