Augsburger Panther ohne Punktgewinn in KÃ¶ln

Köln. (MR) Im letzten Spiel an diesem Wochenende traten die Augsburger Panther in der Lanxess Arena bei den Haien an. Doch trotz zweimaliger Führung konnte Augsburg bei den Kölner Haien keine Punkte mitnehmen.

Der Startabschnitt begann zügig, beide Mannschaften versuchten, die neutrale Zone zügig zu durchqueren und schnell zum Abschluss zu kommen. So hatten auch beide Goalies die Möglichkeiten sich auszuzeichnen. Die beste Chance hatte in der 7. Spielminute Wohlgemuth, dessen Schuss Endras aus der Fanghand fiel und durch den Torkreis kullerte, dann aber vom Verteidiger weggeräumt wurde. Nach je einer nicht genutzten Überzahl (hier die Panther besser und druckvoller bzw. in Unterzahl konsequenter) verflachte das Spiel, weil man sich zwischen den blauen Linien neutralisierte. In der letzten Minute vor der Sirene wäre es beinahe passiert: der Schuss flog über Ancicka und prallte an die Latte. Doch es blieb beim torlosen Unentschieden. Die Panther kamen druckvoller aus der Kabine, während die Haie immer häufiger komische Pässe spielten. Es kam, wie es kommen musste: Youngster Moritz Elias konnte in der 36. über die Fanghand einschießen und seine Farben in Front bringen. Allerdings hielt der Vorsprung keine 60 Sekunden, dann hatte Grenier auf der anderen Seite auch Endras überwunden. Mit der Pausensirene gerieten Köhler und Schütz aneinander, es flogen nicht nur die Handschuhe.

Penalty und verletzter Goalie

Erneut konnten sich die Panther früh im Angriff festsetzen, erst in der 45. Spielminute hatten die Haie wieder eine Großchance, doch Olver und McIntyre kamen nicht an Endras vorbei. Das nächste Powerplay konnten die Gäste nutzen, und wieder lagen sie mit einem Tor vorne (47.). Die Haie versuchten nun, druckvoller und zielstrebiger ins Angriffsdrittel zu kommen. Nach einer nicht genutzten Überzahl war es schließlich Storm, der nach lautem Pfostenschuss auch jubelte. Die Schiedsrichter hatten zunächst auf Tor entschieden, dieses dann aber wieder zurückgenommen und die Wiederholung zu Rate gezogen. Der Puck war aber wohl drin, und das Spiel war erneut ausgeglichen – noch gut 8 Minuten. Storm versuchte sich noch zwei Male, dann prüfte Soramies auf der anderen Seite Ancicka. Schließlich wieder auf der einen Seite war Kammerer alleine durch, wurde aber am Torschuss gehindert. Den fälligen Penalty verwandelte er souverän. Damit waren die Haie in der 55. Minute erstmalig in Führung. Zur Unzeit zog man dann noch eine Strafe, konnte diese jedoch schadlos überstehen. Bei einem weiteren Angriff der Haie über Grenier und Kammerer verletzte sich Endras und musste sich knapp zwei Minuten vor der Schlusssirene auswechseln lassen. Markus Keller musste noch zwei Male zugreifen, ehe er seinen Kurzeinsatz wieder beendete und dem 6. Felspieler Platz machte. Die Haie bei Befreiung nicht ganz konsequent, doch es rächte sich nicht mehr, und man konnte den knappen Vorsprung über den Strich retten zum 4. Sieg in Folge: ein passendes Geburtstagsgeschenk für Haie-Kapitän Mo Müller.

Es spielten:

KEC – 45 Tobias Ancicka – 17 Jan Luca Sennhenn, 67 Stanislav Dietz – 19 Frederic Storm, 15 Louis-Marc Aubry, 33 Tim Wohlgemuth; 29 Andrej Šustr, 22 Maximilian Glötzl – 82 Alexandre Grenier, 89 Gregor MacLeod, 9 Maxi Kammerer; 7 Nick Bailen, 91 Mo Müller – 21 Mark Olver, 26 Davis McIntyre, 10 Justin Schütz; 13 Nick Aichinger – 55 Carter Proft, 5 Robin van Calster, 34 Elias Lindner

AEV – 44 Dennis Endras – 12 Mirko Sacher, 4 Jordan Southorn – 18 Zachery Mitchell, 91 Luke Esposito, 73 Matt Puempel; 52 Otso Rantakari, 40 Tim Schüle – 24 TJ Trevelyan, 10 Chris Collins, 94 Anrei Hakulinen; 93 Simon Sezemsky, 11 Mick Köhler – 46 Moritz Elias, 50 Alexander Oblinger, 71 Niklas Andersen; 65 Niklas Länger – 25 Christian Hanke, 26 Samuel Soramies, 77 Luca Tosto

Die Tore erzielten:

0:1 (35:37) Elias (Oblinger)

1:1 (36:45) Grenier

1:2 (46:10) Collins (Sacher, Mitchell) PP1

2:2 (51:12) Storm (Bailen, Müller)

3:2 (54:49) Kammerer PEN

Schiedsrichter: 7 Marian Rohatsch, 6 Lasse Kopitz (51 Dominic Kontny, 86 Tom Giesen)



Strafen: KEC – 10 Min.; AEV – 8 Min.

Zuschauer: 14.193

