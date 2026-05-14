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Augsburger Panther nutzen die Gelegenheit Maxi Glötzl zu verpflichten

14. Mai 20261 Mins read77
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Maximilian Glötzl - © Sportfoto-Sale (DR)
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Augsburg. (PM Panther) Die Augsburger Panther können einen weiteren Neuzugang vermelden.

In der Saison 2026-27 verstärkt Maximilian Glötzl die Defensive der Fuggerstädter. Der 24-jährige Verteidiger stand in den vergangenen sieben Spielzeiten im Kader der Kölner Haie.

Der gebürtige Schongauer Glötzl startete seine Eishockeykarriere im Nachwuchs des EC Peiting und wechselte 2016 zu den Kölner Junghaien. Er durchlief sämtliche U-Nationalmannschaften des Deutschen Eishockey-Bundes. In der Saison 2019-20 stand Maximilian Glötzl erstmals im Profi-Kader der Kölner Haie. In derselben Spielzeit feierte der 189 cm große und 95 kg schwere Verteidiger auch sein Debüt in der PENNY DEL. In den darauffolgenden Jahren entwickelte sich der Linksschütze kontinuierlich weiter und erarbeitete sich zunehmend mehr Einsatzzeiten. Insgesamt stehen für Maximilian Glötzl bereits 234 Einsätze in der Deutschen Eishockey Liga zu Buche.

Panther-Sportdirektor Larry Mitchell betont, dass die Abwehr gezielt mit einem zuverlässigen und körperlich präsenten deutschen Spieler verstärkt werden sollte: „Als sich die Gelegenheit ergab, Max Glötzl zu verpflichten, haben wir schnell reagiert. Er ist ein erfahrener DEL-Spieler, der für ein geradliniges und körperbetontes Spiel steht. Mit ihm gewinnen wir zusätzliche Tiefe in der Defensive, die im Verlauf einer langen Saison von großer Bedeutung ist.“

Max Glötzl wird das Panthertrikot mit der Nummer 21 tragen.

Max Glötzls Karriere in Zahlen

Source: Maximilian Glötzl @ Elite Prospects

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