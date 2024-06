Augsburger Panther kÃ¶nnen ihren Topscorer weiter an sich binden

Augsburg. (PM Panther) Die Augsburger Panther können einen wichtigen Vollzug melden. Mit Anrei Hakulinen hat der letztjährige Topscorer und beste Torschütze des PENNY DEL-Clubs...

Augsburg. (PM Panther) Die Augsburger Panther können einen wichtigen Vollzug melden.

Mit Anrei Hakulinen hat der letztjährige Topscorer und beste Torschütze des PENNY DEL-Clubs seinen Vertrag trotz anderer Angebote verlängert.

In der abgelaufenen Saison erzielte Anrei Hakulinen in 47 Spielen 21 Treffer, 18 weitere Tore bereitete der spielstarke Finne vor. 25,93 % seiner Schüsse fanden den Weg ins Tor, was ihn in Sachen Effizienz zum zweitbesten Feldspieler der gesamten Liga machte. Viermal erzielte er den ersten Treffer des Spiels, sechsmal brachte er die Panther in Führung. Knapp 83 % seiner Pässe kamen beim Mitspieler an, die Passdistanz von 12.760 m war die beste aller Stürmer im Team. Dazu war der erfahrene Linksschütze auch der Angreifer mit den besten Zweikampfwerten der Mannschaft der vergangenen Spielzeit. Im Rahmen der Euro Hockey Tour lief Hakulinen im Dezember 2023 für sein Heimatland auf.

Sportdirektor Larry Mitchell: „Wir haben in den vergangenen Wochen sehr um den Verbleib von Anrei Hakulinen gekämpft. Ted Dent und ich haben viele Gespräche mit ihm geführt und konnten ihn letztlich von unserem neuen Weg überzeugen. Anrei war letzte Saison der Topspieler im Team und ist mit sehr guten Leistungen immer wieder vorangegangen. Er wird weiter eine große Rolle einnehmen und mit seinen Qualitäten ein elementarer Bestandteil der Augsburger Panther 2024-25 sein.“

„Die neuen Verantwortlichen haben mir eine klare Idee aufgezeigt, wie sie sich die Augsburger Panther in der neuen Saison vorstellen. Mit meiner Leistung will ich helfen, dass wir als Club unsere Ziele erreichen und das Curt-Frenzel-Stadion mit leidenschaftlichen Auftritten zum Beben bringen. Die Pantherfans sind begeisterungsfähig und werden sicher wieder alles geben, um uns als Team auf unserem Weg zu einer besseren Saison zu supporten“, so Anrei Hakulinen.

Der aktuelle Kader der Augsburger Panther

Augsburger Panther 24/25 Stürmer Anrei Hakulinen - © City-Press