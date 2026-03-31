Augsburger Panther holen Verteidiger aus der KHL

Augsburg. (PM Panther) Die Augsburger Panther können einen weiteren Neuzugang vermelden. Noel Hoefenmayer wechselt von HK Sochi nach Augsburg und verstärkt in der Saison 2026-27 die Defensive des PENNY DEL-Clubs.

Schon im vergangenen Jahr bemühte sich Sportdirektor Larry Mitchell um die Dienste von Noel Hoefenmayer, nun ließ sich der Transfer realisieren. Für Sochi absolvierte der 27-jährige Kanadier in der abgelaufenen Saison 50 Spiele. Mit sieben Toren und 16 Assists unterstrich Hoefenmayer seine offensiven Fähigkeiten. Der 185 cm große und 94 kg schwere Linksschütze erarbeitete sich in Nordamerika aber vor allem den Ruf als ausgezeichneter Allrounder mit Stärken in allen Zonen. Für Laval, Bakersfield und Toronto absolvierte Hoefenmayer zwischen 2020 und 2025 189 Partien in der American Hockey League (26 Tore und 62 Assists), in der East Coast Hockey League kam er zwischen 2020 und 2022 für Wichita und Newfoundland 93-mal zum Einsatz (20 Tore und 50 Assists).

In der Saison 2024-25 nahm Hoefenmayer für Team Canada am traditionsreichen Spengler Cup teil, in der Saison 2022-23 wurde er ins All-Star Game der AHL berufen. Im Trikot der Ottawa 67’s erhielt Hoefenmayer in der starken kanadischen Juniorenliga OHL den Feinschliff für seine spätere Profikarriere und war 2019-20 der punktbeste Verteidiger der Liga. Er wurde schlussendlich sogar zum besten Verteidiger der gesamten CHL gewählt.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Noel Hoefenmayer schon früh in unserer Off-Season von einem Wechsel nach Augsburg überzeugen konnten. Ich verfolge seinen Werdegang seit vielen Jahren und konnte ihn immer wieder persönlich scouten. Noel ist ein sehr kompletter Verteidiger, ein guter Skater und Überzahlspieler. Seinen Körper weiß er einzusetzen. Mit seiner Spielanlage wird er auch in der Deutschen Eishockey Liga eine sehr gute Rolle spielen“, sagt Larry Mitchell über den dritten Neuzugang der Panther.