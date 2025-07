Augsburger Panther holen talentierten StÃ¼rmer aus Rosenheim – SBR-Coach Jari Pasanen: „Schritt nach Augsburg ist sicherlich nachvollziehbar und der richtige Weg“

Augsburg. (PM AEV) Die Augsburger Panther haben mit Sebastian Zwickl einen talentierten Stürmer unter Vertrag genommen.

Der 18-jährige U-Nationalspieler wechselt von den Starbulls Rosenheim aus der DEL2 in die Fuggerstadt.

Sebastian Zwickl wurde im Nachwuchs der Starbulls Rosenheim ausgebildet. Trotz seines jungen Alters bestritt er bereits 50 Spiele in der DEL2 für seinen Heimatclub. In der vergangenen Spielzeit machte der 188 cm große und 85 kg schwere Linksschütze einen großen Schritt in seiner persönlichen Entwicklung, was mit entsprechenden Einsatzzeiten bei den Profis honoriert wurde. Mit seinem engagierten Auftritt spielte sich Zwickl auch ins Blickfeld von PENNY DEL-Teams und macht nun von einer Ausstiegsklausel in seinem Vertrag bei den Starbulls Gebrauch.

Zwickl durchlief bislang alle U-Nationalmannschaften des Deutschen Eishockey-Bundes und zählte auch bei der U18-WM im Frühjahr zum deutschen Aufgebot.

Sportdirektor Larry Mitchell: „Wir wollten unseren Kader unbedingt noch mit einem jungen Spieler ergänzen. In Sebastian Zwickl sehen wir ein vielversprechendes Talent, das seinen Weg in der DEL gehen kann. Ich selbst konnte ihn letzte Saison mehrfach scouten. Er ist ein physisch starker Stürmer, dem wir auch schon in der kommenden Spielzeit Einsatzzeiten bei uns zutrauen. In der Vorbereitung bekommt er die Möglichkeit, seinen Platz in unserem Team zu erkämpfen.“

Aktuell befinden sich die Verantwortlichen der Panther noch in Gesprächen mit den Starbulls über eine mögliche Förderlizenzregelung für das Offensivtalent.

Jari Pasanen, Headcoach der Starbulls Rosenheim, über den Wechsel des jungen Stürmers: „Sebastian hat uns frühzeitig wissen lassen, dass er den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen und den Sprung in die DEL wagen möchte. Wir waren daher auf seinen möglichen Abgang vorbereitet. Natürlich bedauern wir sein Ausscheiden sehr, aber gleichzeitig sehen wir den Wechsel auch als Chance für ihn. Für einen jungen Nationalspieler, der sich stetig weiterentwickeln will, ist der Schritt nach Augsburg sicherlich nachvollziehbar und der richtige Weg.“

Sebastian Zwickl erhält bei den Augsburger Panthern die Rückennummer 83.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann







Eishockey-Magazin TV