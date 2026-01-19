Augsburger Panther holen international erfahrenen Verteidiger zurück in die DEL

Augsburg. (PM Panther) Die Augsburger Panther verstärken ihr Team für das Hauptrundenfinale in der Deutschen Eishockey Liga und haben die elfte und damit letzte Importlizenz vergeben.

David Farrance hat am Wochenende einen Vertrag beim PENNY DEL-Club unterzeichnet und ist am heutigen Montagmorgen bereits in Deutschland gelandet. Zuletzt stand der Verteidiger bei Sibir Novosibirsk in der KHL unter Vertrag.

Die Saison 2024-25 war die bis dato stärkste in der Profikarriere von David Farrance. Für KooKoo in der finnischen Liiga absolvierte der 180 cm große und 87 kg schwere Linksschütze inklusive Playoffs 57 Spiele. In der Hauptrunde zählte der spielstarke US-Amerikaner mit 37 Scorerpunkten zu den offensivstärksten Verteidigern in Finnlands Eliteliga. Mit seinem Plus-Minus-Wert von +26 gehörte er auch in dieser Rubrik zu den Besten. In der Saison 2023-24 war Ingolstadt die erste Europastation von Farrance, insgesamt 16-mal lief er für den ERC auf.

David Farrance wurde in der dritten Runde des NHL-Drafts 2017 von den Nashville Predators ausgewählt. Im selben Jahr wurde er mit der U18-Nationalmannschaft der USA Weltmeister. Von 2017 bis 2021 verteidigte Farrance für die Boston University. Mit seinen starken Leistungen spielte er sich in diesen vier Jahren zweimal auf die finale Liste für den Hobey Baker Award, der an den besten College-Spieler verliehen wird. 2020 war Farrance zudem punktbester Verteidiger der NCAA. Neben seinen zwei NHL-Spielen für Nashville im Jahr 2021 stehen auch 98 Partien in der AHL sowie zwölf Einsätze in der ECHL in der Vita des heute 26-jährigen Verteidigers.

Panther-Sportdirektor Larry Mitchell: „Wir haben uns bewusst entschieden, unser Team mit einem mobilen Verteidiger mit Qualitäten im Aufbauspiel zu verstärken. David Farrance verfolge ich seit vielen Jahren. Er ist ein guter Skater, sehr passsicher und in der Lage, viel Eiszeit auch in den Special Teams zu nehmen.“

David Farrance erhält das Panthertrikot mit der Nummer 4.

