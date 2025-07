Augsburger Panther holen „immer hart arbeitenden Zwei-Wege-Stürmer“ aus Wien zurück in die DEL

Augsburg. (PM Panther) Die Augsburger Panther verstärken wie geplant noch vor Beginn der Vorbereitung auf die PENNY DEL-Saison 2025-26 ihre Offensive.

Von den Vienna Capitals aus der multinationalen ICEHL wechselt Joseph „Joe“ Cramarossa in die Fuggerstadt.

Für Mannheim und Frankfurt sammelte Joe Cramarossa zwischen Januar 2023 und März 2024 bereits Erfahrung in der Deutschen Eishockey Liga. In insgesamt 68 Spielen für die Adler und die Löwen stehen für den 185 cm großen und 89 kg schweren Kanadier zwölf Tore und 24 Assists in der Statistik. In der abgelaufenen Saison stand der Cramarossa gemeinsam mit Peyton Jones, einem weiteren Neuzugang der Panther, in Wien unter Vertrag. Der 32-jährige Linksschütze kam für den österreichischen Hauptstadtclub 35-mal zum Einsatz und verbuchte 23 Scorerpunkte.

Noch kurz vor seinem Wechsel nach Deutschland durfte Joe Cramarossa in vier NHL-Spielen für Minnesota auflaufen. Insgesamt stehen 68 Einsätze in der besten Liga der Welt in seiner Statistik. Den Großteil seiner Karriere verbrachte er jedoch in der American Hockey League. Cramarossa, der 2011 an Position 65 von den Anaheim Ducks im NHL-Draft ausgewählt wurde, kann mit 427 AHL-Spielen, in denen er 57 Tore erzielte und 62 Assists gab, auf reichlich Erfahrung in den Minors zurückblicken.

Larry Mitchell, Sportdirektor der Augsburger Panther, über den vorerst letzten Neuzugang vor dem Start der neuen Spielzeit: „Joe Cramarossa ist ein Spieler, dessen Werdegang ich seit vielen Jahren verfolge. Ich würde ihn als erfahrenen, immer hart arbeitenden Zwei-Wege-Stürmer beschreiben, der in allen Situationen eines Spiels eingesetzt werden kann und ein Teamplayer ist. Joe scheut keinen Zweikampf, fährt jeden Check zu Ende und kann dabei auch offensiv Akzente setzen. In Frankfurt hat er beispielsweise hervorragend mit Cody Kunyk harmoniert, das könnte auch für unser Line-Up eine mögliche Option sein. Im Wissen, dass unser Kader mit diesem Transfer vorläufig komplett ist, steigt die Vorfreude auf den Trainingsauftakt mit unserem neuen Team am 08. August spürbar. Es wird Zeit, dass es jetzt endlich wieder losgeht.“

