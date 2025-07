Augsburger Panther holen Abwehrkante von den Cleveland Monsters

Die Augsburger Panther haben rund fünf Wochen vor dem ersten offiziellen Eistraining eine weitere Verstärkung für die PENNY DEL-Saison 2025-26 unter Vertrag genommen.

Von den Cleveland Monsters aus der American Hockey League wechselt Verteidiger Madison Bowey in die Fuggerstadt.

Im Trikot der Kelowna Rockets in der kanadischen Juniorenliga WHL legte Madison Bowey den Grundstein für seine Profikarriere. 2015 gewann der Kanadier mit den Rockets als Teamkapitän die Meisterschaft und wurde ins First All-Star Team der starken Ausbildungsliga gewählt. Bowey wurde von den Washington Capitals in der zweiten Runde im NHL-Draft 2013 ausgewählt. Mit der U18 und U20 seines Heimatlandes holte der 189 cm große und 95 kg schwere Rechtsschütze WM-Gold.

Zwischen 2015 und 2023 bestritt Madison Bowey 158 NHL-Spiele (fünf Tore und 35 Assists) für Washington, Detroit, Chicago und Vancouver. Mit den Capitals gewann er 2018 den Stanley Cup. Im gleichen Zeitraum kam der physisch starke Verteidiger für Hershey, Grand Rapids, Rockford, Abbotsford und Laval auch 237-mal in der AHL zum Einsatz. In der Saison 2023-24 sammelte Bowey in der KHL in 51 Spielen (14 Punkte) erstmals Erfahrung außerhalb Nordamerikas. Vergangene Spielzeit stand er dann wieder in der AHL bei den Cleveland Monsters unter Vertrag (63 Spiele und 18 Scorerpunkte) und kam im Dezember 2024 auch in drei Spielen für Team Kanada beim prestigeträchtigen Spengler Cup in Davos zum Einsatz. Dort zählte er mit einem Tor und einem Assist bei einem Plus-Minus-Wert von +3 zu den Leistungsträgern der Ahornblätter.

„Bei meiner Scouting-Reise war Madison Bowey einer der Spieler, die ich verstärkt im Fokus hatte. Bill Peters und ich haben uns in den vergangenen Wochen sehr um ihn bemüht. Wir sehen Madison als das fehlende Puzzlestück für unsere Abwehr, die wir unbedingt noch mit einem toughen, rechtschießenden Zwei-Wege-Verteidiger ergänzen wollten. Er ist ein großer, stabiler Spieler und trotzdem ein guter Skater, der sich auch offensiv einschalten kann. Madison ist im besten Eishockeyalter und voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe bei den Panthern unter Coach Peters in der Deutschen Eishockey Liga“, so Sportdirektor Larry Mitchell über den Neuzugang.

Seine Karriere in Zahlen



