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Augsburger Panther holen Abwehrkante vom Ligarivalen Iserlohn Roosters

3. Juli 20261 Mins read155
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Kyle Wood - © by Sportfoto-Sale (Jan Brüggemann)
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Augsburg. (PM Panther / EM) Die Augsburger Panther verstärken weiter ihren Abwehrverbund.

Vom Ligarivalen Iserlohn Roosters wechselt der kanadische Verteidiger Kyle Wood in die Fuggerstadt.

Der zwei Meter große Rechtsschütze belegt die siebte Import-Lizenz im Kader der Panther.

Der 30-Jährige wurde 2014 in der dritten Runde des NHL-Drafts von den Colorado Avalanche ausgewählt, schaffte den Sprung in die beste Liga der Welt allerdings nicht. Stattdessen absolvierte Wood 242 Partien in der AHL (109 Scorerpunkte), war mit 22 Jahren bereits Assistenzkapitän bei den San Jose Barracuda und wurde nach seiner ersten Saison ins All-Rookie-Team der AHL gewählt.

Während der Corona-Saison 2020/21 wechselte Wood dann nach Europa, genauer gesagt zu den Löwen Frankfurt. Anschließend spielte Wood in Tschechien bei Rytiri Kladno mit Eishockey-Legende Jaromir Jagr zusammen und verbrachte drei Spielzeiten beim chinesischen Club Kunlun Red Star in der interkontinentalen KHL (129 Spiele, 36 Scorerpunkte). In der letzten Saison lief er für die Iserlohn Roosters auf. In 45 Partien erzielte er fünf Treffer und legte 17 Tore mit auf.

Stimmen zur Verpflichtung

Larry Mitchell: „Bill Peters und ich wollten diese Kaderstelle in der Abwehr mit einem stabilen und rechtschießenden Spieler mit Allround-Fähigkeiten besetzen. Kyle Wood ist vor allem dank seiner Reichweite ein guter Unterzahlspieler. Mit seinem harten Direktschuss kann er aber auch jederzeit im Powerplay eingesetzt werden. Er bringt zudem viel Erfahrung und Führungsqualitäten in unser neues Team.“

Kyle Wood wird das Panthertrikot mit der Rückennummer 37 tragen.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Kyle Wood @ Elite Prospects

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