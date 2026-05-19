Augsburger Panther haben nun Klarheit in der Personalie Bowey

Augsburg. (Panther PM) Die letzte noch offene Personalie der Saison 2025-26 ist geklärt: Madison Bowey wird in der kommenden Spielzeit nicht mehr für die Augsburger Panther auflaufen.

Bowey hatte Augsburg nach den Exit-Meetings vor einigen Wochen ergebnisoffen verlassen und bis dato noch kein neues Vertragsangebot von den Panthern erhalten. Nun hat sich der Verteidiger für einen neuen Club entschieden.

In 47 Spielen der PENNY DEL verbuchte der 31-jährige Kanadier 16 Scorerpunkte für die Fuggerstädter. Die Augsburger Panther bedanken sich für Madison Boweys Einsatz und wünschen ihm für seine sportliche und private Zukunft alles Gute.