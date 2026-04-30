Augsburger Panther haben ihr Torhüter-Gespann gefunden

Augsburg. (PM Panther) Die Augsburger Panther können die Verpflichtung von Tobias Ancicka offiziell bestätigen.

Der 25-jährige Torwart wechselt vom Hauptrundensieger Kölner Haie in die Fuggerstadt und bildet dort künftig mit Peyton Jones das deutsche Torwartduo des PENNY DEL-Clubs.

Ausgebildet im Nachwuchs des EV Regensburg nahm Tobias Ancickas Karriere eine rasante Entwicklung. Der 187 cm große und 84 kg schwere Linksfänger durchlief alle U-Nationalmannschaften des Deutschen Eishockey-Bundes und gab in der Saison 2020-21 sein Debüt in der Deutschen Eishockey Liga im Trikot der Eisbären Berlin. Mit dem Hauptstadtclub wurde Ancicka, der lange den Ruf als Deutschlands größtes Torwarttalent genoss, zweimal Meister. Im April 2023 folgte das erste Länderspiel für die A-Nationalmannschaft und schließlich zur Saison 2023-24 der Wechsel zu den Kölner Haien. Auch in der Domstadt startete Ancicka fulminant und bestritt in seinem ersten Jahr am Rhein 41 Spiele mit starken Statistiken. Folglich wurde der Sohn des ehemaligen Nationalspielers Martin Ancicka mit einer Nominierung in den WM-Kader des DEB belohnt.

Die sportliche Weiterentwicklung wurde in den beiden vergangenen Jahren allerdings gebremst. Ancicka erhielt bei den Haien nur wenig Spielzeit. Die Verantwortlichen der Panther bemühten sich auch deshalb seit längerer Zeit intensiv um die Dienste des jungen Schlussmanns, dem hier eine neue Perspektive aufzeigt wurde. Der Glaube an die Fähigkeiten Ancickas ist bei den Entscheidungsträgern in Augsburg ungebrochen.

Sportdirektor Larry Mitchell: “Tobias Ancicka hat in der DEL einen nahezu kometenhaften Aufstieg erlebt, jetzt braucht er ein Comeback. Wir glauben, dass Augsburg dafür genau die richtige Adresse ist. Wir sehen in Tobi unverändert einen talentierten Torwart mit der klaren Perspektive, ein Starter in der Liga zu sein. Unser Trainerteam, allen voran Torwarttrainer Dennis Endras, wird täglich intensiv mit ihm arbeiten und helfen, dass er schnell wieder sein volles Potential abrufen kann. Mit Peyton Jones und Tobias Ancicka sind wir auf der Torhüterposition gut aufgestellt und haben zusätzlich den Vorteil, die freigewordene Importstelle im Feld zu besetzen.“

Tobias Ancicka wird für die Augsburger Panther mit der Rückennummer 45 zwischen den Pfosten stehen.