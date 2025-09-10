Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
! +Augsburger Panther

Augsburger Panther haben einen neuen Captain, zwei Neuzugänge gehören zu den Assistenten

Max Renner trägt das "C" auf dem Panthertrikot

10. September 20251 Mins read174
Maximilian Renner von den Augsburger Panther - © Marco Leipold / City-Press
Augsburg. (PM AEV) Die Augsburger Panther haben einen neuen Kapitän, Max Renner trägt in der PENNY DEL-Saison 2025-26 das „C“ auf seinem Trikot.

Bereits in den beiden letzten Tests am Wochenende führte der erfahrene Verteidiger sein Team als Captain aufs Eis, vor dem heutigen Training hat Cheftrainer Bill Peters der Mannschaft diese Entscheidung final mitgeteilt.

Max Renner geht in seine dritte Spielzeit im Trikot der Augsburger Panther und ist im Club und in der Kabine schon immer eine anerkannte Persönlichkeit gewesen. Insgesamt bestritt der 33-jährige Verteidiger bereits 387 Spiele in der Deutschen Eishockey Liga.

„Es ist eine große Ehre, für einen Traditionsverein wie Augsburg das Kapitänszeichen zu tragen. Dass mir das Vertrauen der Trainer und meiner Teamkollegen entgegengebracht wird, erfüllt mich mit großem Stolz. Ich werde alles dafür geben, dieser Verantwortung gerecht zu werden“, so der neue Kapitän der Panther in einem ersten Statement.

Cheftrainer Bill Peters über die Entscheidung des Trainerteams, die während der Vorbereitung heranreifte: „Max Renner ist eine verlässliche Persönlichkeit. Er kommt mit allen im Team gut aus, geht immer mit gutem Beispiel voran und arbeitet sehr hart. Die Jungs schauen zu ihm auf.“

Die Assistenten von Max Renner heißen Alexandre Grenier, Cody Kunyk, T.J. Trevelyan und Tim Wohlgemuth. Jeweils zwei der vier Führungsspieler werden das „A“ des Assistenzkapitäns bei den Spielen in der PENNY DEL-Saison 2025-26 auf ihrem Trikot tragen.

