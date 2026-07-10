Augsburger Panther freuen sich über Transfer-Coup

Augsburg. (PM Panther) Die Augsburger Panther haben sich die Dienste eines umworbenen Mittelstürmers gesichert: Sean Malone verstärkt in der Saison 2026-27 die Offensive des PENNY DEL-Clubs.

In den drei vergangenen Spielzeiten bestritt Sean Malone 109 Partien für die SCL Tigers in der Schweizer National League. Dabei stehen für den 31-jährigen US-Amerikaner aus dem Staat New York 74 Scorerpunkte (24 Tore und 50 Assists) zu Buche. In der Schweiz erarbeitete sich Malone den Ruf als bullystarker Zweiwegestürmer mit Offensivqualitäten. Kurzzeitig unterbrochen wurde die Zeit des 182 cm großen und 89 kg schweren Linksschützen in Langnau von einem Engagement bei Örebro HK in der SHL. Für die Schweden verbuchte Malone 2026-26 in defensiverer Rolle neun Punkte in 31 Spielen.

Sportdirektor Larry Mitchell: „Der Markt auf der Position des Mittelstürmers ist umkämpft. Wir freuen uns deshalb umso mehr, dass sich Sean Malone für die Deutsche Eishockey Liga und unsere Augsburger Panther entschieden hat. Er verfügt über große Qualitäten am Bullypunkt, kann Akzente auf beiden Seiten des Eises setzen und wird uns mit seiner intensiven und schnellen Spielweise gut zu Gesicht stehen. Zudem gilt er als hervorragender Charakter und Teamspieler. Attribute, auf die wir bei der Zusammenstellung unseres neuen Teams großen Wert gelegt haben. Wir wollen ein unangenehmer und kompetitiver Gegner sein. Eben dafür stehen Spieler wie Sean Malone.“

Im Jahr 2013 von den Buffalo Sabres im NHL-Draft ausgewählt, bestritt Malone in der Saison 2020-21 ein Spiel in der besten Liga der Welt und konnte sich mit einem Assist in den Spielbericht eintragen. In seinen insgesamt sechs Spielzeiten in der American Hockey League absolvierte Malone 311 Spiele mit 72 Toren und 94 Assists. Mit der U18-Nationalmannschaft seines Heimatlandes gewann er 2013 Silber bei der Junioren-Weltmeisterschaft.

Sean Malone wird für die Augsburger Panther mit der Rückennummer 17 stürmen.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Sean Malone @ Elite Prospects