Augsburger Panther feuern Headcoach Ted Dent nach katastrophaler Niederlagenserie, Larry Mitchell Ã¼bernimmt

Augsburg. (PM Panther) Die Augsburger Panther reagieren auf die Niederlagenserie in der PENNY DEL und haben sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Ted Dent getrennt.

Die Geschäftsführung des Clubs und Sportdirektor Larry Mitchell informierten zunächst Ted Dent und dann die Mannschaft am heutigen Nachmittag über die Entscheidung.

Lothar Sigl: „Mit Ted Dent wollten wir auf der Trainerposition wieder für mehr Konstanz zu sorgen. Die Saison hatte mit 17 Zählern aus zehn Partien auch vielsprechend begonnen, die Hoffnung auf ein besseres Jahr war bei allen spürbar. Nach dem gefeierten Derbysieg in München Mitte Oktober ging es dann zu schnell in die falsche Richtung. Auch wenn sich unsere Leistungen in den letzten drei Auswärtsspielen wieder stabilisiert haben, so bleibt es ein Ergebnissport. Noch sind 32 Spiele zu absolvieren und wir haben es in der eigenen Hand, die Saison positiv zu gestalten. Die Mannschaft ist in der Pflicht. Wir sind überzeugt, dass dieser Kader über die Qualität verfügt, die Ziele der Augsburger Panther zu erreichen. Larry Mitchell kennt die Stärken und Schwächen unserer Spieler bestens und wird, unterstützt vom bestehenden Trainerteam, bis auf Weiteres als Headcoach fungieren. Perspektivisch werden wir die Stelle des Cheftrainers und Sportdirektors wieder trennen.“

Larry Mitchell ergänzt: „Mit Überzeugung haben wir uns im Sommer für Ted Dent entschieden. Die Zusammenarbeit schon nach kurzer Zeit wieder zu beenden, fiel uns nicht leicht. Wir danken Ted für seine Arbeit und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Jetzt braucht unser Team aber einen neuen Impuls. Für mich war es überhaupt keine Frage, dass ich mich der Herausforderung stelle und vorübergehend auch als Coach übernehme. Ich glaube an dieses Team und weiß, dass wir an diesem Standort gemeinsam mit unseren Fans eine enorme Kraft entfalten können. Deswegen bin ich im April zurückgekehrt. Gemeinsam für den AEV.“

