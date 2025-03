Augsburger Panther feiern in Iserlohn nach hartem Kampf den Klassenerhalt – Emotionales Statement von Larry Mitchell

Iserlohn. (MK) Die Augsburger Panther haben am Freitagabend durch einen 2:3 Auswärtssieg bei den Iserlohn Roosters den Klassenerhalt in der Penny DEL geschafft.

Iserlohn war allerdings, obwohl es für die Roosters praktisch um Nichts mehr ging, alles andere als eine einfach zu knackende Nuss.

Die Ausgangslage vor dem Spiel war klar: Mit einem Sieg nach regulärer Spielzeit hätten die Augsburger Panther den Klassenerhalt vor den punktgleichen Düsseldorfern geschafft. Die DEG kämpfte zeitgleich gegen Wolfsburg um den Verbleib in der Liga. Iserlohn konnte sich tabellarisch nicht mehr verbessern, wollte aber im Sinne des Sports noch einmal alles abrufen.

Personal: Die nach wie vor personell gebeutelten Roosters mussten auf Jentzsch, Burke, Troock und Boland verzichten. Bei den Panthern waren Reul, Volek, Damiani, Baptiste und Trevelyan nicht mit dabei.

Frühe Führung für Augsburg

Die Gastgeber starteten mit viel Schwung ins Spiel, aber den ersten Treffer markierten die Augsburger Panther durch einen von Collins erfolgreich abgeschlossenen Konter in der vierten Spielminute. Der im Angriff eingesetzte Osburn (7.) und Dietz (14.) vergaben für die Iserlohner gute Möglichkeiten zum Ausgleich. Hanke verpasste frei vor Roosters-Goalie Jenike die Chance auf 0:2 zu erhöhen. Die erste Strafe im Spiel gegen Iserlohns Dietz blieb ungenutzt. Glück für die Panther, dass auch Gersich (18.) den Puck nicht an Strauss Mann im Augsburger Tor vorbeibringen konnte. Gleichstand im Abstiegs-Fernduell somit zwischen den Panthern und der DEG, denn die Düsseldorfer lagen nach dem ersten Drittel gegen Wolfsburg auch mit 1:0 in Führung.

Panther-Doppelschlag durch Zajac und Hanke

Im zweiten Drittel schloss Gersich nach 96 Sekunden eine sehenswerte Kombination zum 1:1 Ausgleich für die Roosters ab. Cornel (24.) und Virtanen (26.) verpassten die erstmalige Führung der Roosters. Tostos Strafe (28.) überstanden die Gäste ohne weiteren Gegentreffer. Iserlohns Kapitän Labrie kassierte in der 32. Minute die nächste Strafzeit in der nun nickliger ausgetragenen Partie. Die Schüsse von Schemitsch, Busdeker und Zajac konnte Jenike noch entschärfen, aber Zajac konnte ihn mit Ablauf der Strafe zum 1:2 überwinden. Knapp drei Minuten später schloss Hanke einen Augsburger Konter nach Querpass von Bast zum 1:3 ab. Augsburg damit wieder auf Kurs Klassenerhalt, wenngleich Konkurrent Düsseldorf zeitgleich bereits mit 3:0 gegen Wolfsburg in Front lag.

Roosters schaffen schnell den Anschlusstreffer

Im Schlussdrittel konnten die Iserlohn Roosters nach 67 Sekunden zum 2:3 verkürzen. Auch nach Überprüfung durch die Referees hatte der Treffer von Dal Colle Bestand, da aus Sicht der Referees keine Kickbewegung vorlag. Thomas hatte den Puck vors Tor gebracht, wo Dal Colle die Scheibe ins Tor bugsieren konnte. Hochspannung also weiterhin im Abstiegs-Fernduell zwischen DEG und Panthern. Iserlohn drängte in der Folgezeit auf den Ausgleich, scheiterte aber mehrfach an Strauss Mann im Augsburger Kasten. In der Schlussphase blieb das Spiel hart umkämpft. Beide Teams gaben keinen Zentimeter Eis kampflos preis. 126 Sekunden vor dem Ende räumte Iserlohns Goalie Jenike nach der Auszeit seinen Platz für den sechsten Feldspieler. Die letzten Sekunden der Saison, die über den Klassenverbleib der Panther entscheiden, verliefen hochdramatisch. Osburns Strafe 36 Sekunden vor dem Ende verschaffte den Panthern Luft. Mit ihrem großen Kämpferherzen brachten die Fuggerstädter den knappen Vorsprung ins Ziel. Der Klassenerhalt war perfekt. Zeitgleich schaute man in Düsseldorf, wo das Spiel bereits beendet war, die letzten Sekunden via Stream zu und mit der Schluss-Sirene in Iserlohn herrschte Trauer und Frust in der NRW Landeshauptstadt.

Nach dem Schlusspfiff verabschiedeten sich die Roosters von ihren Anhängern und die Panther feierten verständlicherweise ausgiebig mit ihren mitgereisten Fans.

Die Roosters brauchen sich nicht grämen, trotz der kurzen Bank hatten sie den hochmotivierten Panthern alles abverlangt.

Tabelle / Ausblick

Die Iserlohn Roosters beenden die Saison auf Tabellenplatz zwölf mit zwei Zählern vor den Panthern und der DEG, was einmal mehr verdeutlicht wie haarscharf die Sauerländer am Abstieg vorbeigeschrammt sind.

Nach der Saison ist vor der Saison heißt es immer so schön. Bei den Roosters finden in der neuen Woche die Abschlussgespräche zwischen sportlicher Leitung und Spielern statt. Danach wird man sicherlich erste Infos bezüglich der Planungen für die Spielzeit 25/26 bekanntgeben. Am Samstag aber steht auch erst noch der Saisonausklang mit den Fans hinter der Halle statt. Danach kann in der Halle das DNL-Team unterstützt werden.

