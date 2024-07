Augsburger Panther erhalten DEL Lizenz und haben das erste Ã¶ffentliche Training und alle acht Testspiele terminiert

Augsburg. (PM Panther) Alle 14 Clubs erhalten die Lizenz für die Saison 2024-25 in der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL). Das ergab die Lizenzprüfung...

Das ergab die Lizenzprüfung mit den Wirtschaftsprüfern der ASNB Düsseldorf. Damit geht die Liga in unveränderter Besetzung in ihre 31. Saison, die am 19. September 2024 beginnt. Der komplette Spielplan wird am kommenden Freitag, 5. Juli, um 12:00 Uhr veröffentlicht.

„Wir freuen uns sehr, dass wir allen 14 Clubs ihre Lizenzen erteilen können. Dass dieser Prozess wie schon in den vergangenen Jahren ohne große Komplikationen abgelaufen ist, werten wir als deutliches Zeichen für die hervorragende Arbeit, die unsere Clubs leisten, sowie für die große Stabilität und Seriosität in unserer Liga. Ich wünsche allen Mannschaften und ihren Fans schon jetzt eine spannende Saison 2024-25“, sagte Gernot Tripcke, Geschäftsführer der PENNY DEL.

Das erste öffentliche Eistraining in Vorbereitung auf die neue Spielzeit im Curt-Frenzel-Stadion unter der Leitung von Ted Dent findet am 13. August um 17:00 Uhr statt. Auch in der Saison 2024-25 werden nahezu alle Trainingszeiten im CFS öffentlich sein.

Alle acht Testspiele vor dem Ligastart sind bereits terminiert:

• Samstag, 17. August um 18:00 Uhr | Graz99ers – Augsburger Panther (in Kitzbühel)

• Sonntag, 25. August um 16:00 Uhr | Ravensburg Towerstars – Augsburger Panther (CHG-Arena)

• Mittwoch, 28. August um 19:15 Uhr | Black Wings Linz – Augsburger Panther (Linz AG Eisarena)

• Freitag, 30. August um 19:15 Uhr | EC VSV – Augsburger Panther (Stadthalle Villach)

• Freitag, 06. September um 20:00 Uhr | Olimpija Ljubljana – Augsburger Panther

• Sonntag, 08. September um 14:00 Uhr | Hockey Club Bolzano – Augsburger Panther

• Freitag, 13. September um 19:30 Uhr | Augsburger Panther – EC VSV

• Sonntag, 15. September um 14:00 Uhr | Augsburger Panther – Schwenninger Wild Wings

Bei beiden Heimtests kostet jeder Stehplatz acht Euro, jeder Sitzplatz 16 Euro. Kinder und Jugendliche (bis einschließlich 17 Jahre) bekommen ihr Steh- oder Sitzplatzticket sogar gratis. Einzeltickets für alle Vorbereitungs- und DEL-Hauptrunden-Heimspiele gibt es ab 17 Uhr am 13. August 2024 im 1878 SHOP im CFS oder online unter www.panthertickets.de.

Mit dem kostenlosen Fankalender unter www.aev-panther.de/kalender behalten Fans bequem alle Termine der Augsburger Panther im Blick. Automatisch werden neue Termine hinzugefügt oder Terminänderungen übernommen.