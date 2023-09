Augsburger Panther entfÃ¼hren zwei Punkte aus DÃ¼sseldorf – JubilÃ¤umsspiel fÃ¼r Dennis Endras

Artikel anhören Düsseldorf. (MR) Im Spiel der beiden Tabellenletzten blieb das spielerische Niveau ebenfalls im Keller, nicht einmal ein wilder Torreigen sorgte für Spaß...

Artikel anhören Artikel anhören

Düsseldorf. (MR) Im Spiel der beiden Tabellenletzten blieb das spielerische Niveau ebenfalls im Keller, nicht einmal ein wilder Torreigen sorgte für Spaß auf den Rängen.

Augsburgs Torhüter Dennis Endras bestritt heute sein 600. DEL Spiel, was die Liga mit 1000 Spielen bei Feldspielern gleichsetzt. Seine große Ehrung allerdings wird Endras erst am Sonntag vor heimischem Publikum bekommen, doch auch in Düsseldorf erhielt er heute bei den „Starting Six“ großen Applaus. Das Spiel startete dann auch gleich mit einem Schuss von Ehl auf den Jubilar. In der zweiten Reihe der DEG spielte Neuzugang Kenny Agostino und harmonierte schon gut mit seinem Nebenmann Varone. Beide hatten auch gute Möglichkeiten, und sie packten den einen oder anderen sehenswerten Move aus, allein ins Tor trafen sie (noch) nicht. Auch auf der anderen Seite vor Haukeland brannte es einige Male, und der Norweger musste manche Scharte seiner Vorderleute auswetzen. Nach den torlosen ersten 20 Minuten brachte auch der zweite Durchgang keine Änderung auf die Anzeigetafel. Beide Teams bemüht mit sehr vielen Puckverlusten auf beiden Seiten. Und hinten standen die „Ausputzer“.



Spannung kommt erst in der Overtime

Es sollte auch dritten Abschnitt der regulären Spielzeit keine nenneswerte Korrektur eintreten. Besonders Haukeland musste mehrfach Kopf und Kragen riskieren, um sein Team im Spiel zu halten. Doch auch der Jubilar verdiente sich seinen Shut Out redlich. Erst in der Verlängerung wurde es spannender, es ging jetzt zügig hin und her, bis Gogulla einhakte und in die Kühlbox musste. Mit 4 gegen 3 konnten die Panther sich meist im Angriff festsetzen, Haukeland mit und ohne Kelle oder auch mit der Maske hielt aber alles. Im Penalty Shot Shootout schließlich traf lange Zeit niemand. Der Lucky Shot gelang schließlich dem 11. Schützen, Rantakari. Da Blank anschließend – wie alle Vorgänger – eine Fahrkarte schoss, ging der Zusatzpunkt an die Bayerischen Schwaben, deren kleine Fangruppe dann auch mal zu hören war.

Die Analysen der Trainer









Es spielten:

DEG – 40 Henrik Haukeland – 3 Alec McCrea, 22 Oliver Mebus – 28 Alexander Ehl, 39 Victor Svensson, 87 Philip Gogulla; 67 Bernhard Ebner, 55 Moritz Wirth – 11 Kevin Clark, 26 Phil Varone, 25 Kenny Agostino; 88 Torsten Ankert, 7 Sinan Akdag – 72 Bennet Roßmy, 71 Kohen Olischefski, 44 Josef Eham; 5 Nick Geitner – 92 Jakub Borzecki, 24 Alex Blank, 42 Luis Üffing

AEV – 44 Dennis Endras – 11 Mick Köhler, 82 Otso Rantakari – 94 Anrei Hakulinen, 91 Luke Esposito, 21 Jere Karjalainen; 4 Jordan Southorn, 12 Mirko Sacher – 71 Niklas Andersen, 50 Alexander Oblinger, 90 Jerome Flaake; 65 Niklas Länger, 58 Maximilian Renner – 24 TJ Treveljan, 10 Chris Collins, 73 Matt Puempel; 77 Luca Tosto, 26 Samuel Soramies, 46 Moritz Elias

Den Treffer erzielte:

0:1 (65:00) Rantakari GWS

Schiedsrichter: 13 Nikolas Neutzer, 10 Gordon Schukies (85 Kai Jürgens, 65 Christoffer Hurtik)

Strafen: DEG – 6 Min.; AEV – 6 Min.

Zuschauer: 7.266