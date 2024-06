Augsburger Panther besetzen die Goalie-Positionen

Augsburg. (PM Panther) Die Augsburger Panther haben die beiden noch vakanten Torwartpositionen im Team der Saison 2024-25 besetzt. Der US-Amerikaner Strauss Mann wechselt aus...

Augsburg. (PM Panther) Die Augsburger Panther haben die beiden noch vakanten Torwartpositionen im Team der Saison 2024-25 besetzt.

Der US-Amerikaner Strauss Mann wechselt aus Nordamerika zum PENNY DEL-Club, der junge Konrad Fiedler komplettiert das Torwarttrio.

Strauss Mann spielte von 2018 bis 2021 für die University of Michigan in der NCAA. Er erhielt während seiner College-Karriere mehrere Auszeichnungen, unter anderem wurde er als erster Torwart seit 78 Jahren zum Mannschaftskapitän ernannt. Mit einem Gegentorschnitt von 2,14, einer Fangquote von 92,6 % und 11 Shutouts in 77 Spielen wurden die Scouts europäischer Topclubs auf den 183 cm großen und 80 kg schweren Linksfänger aufmerksam. Zur Saison 2021-22 wechselte Mann in die SHL zu Skellefteå AIK. Für die Schweden bestritt der bewegliche und reaktionsstarke Goalie 24 Liga- und drei CHL-Partien. Seine starken Leistungen bescherten Strauss Mann einen Platz im Kader des Nationalteams der USA bei den Olympischen Spielen und der IIHF-Weltmeisterschaft 2022. Bei Olympia verzeichnete Mann eine Fangquote von 94,5 % und einen Gegentorschnitt von 1,85. Bei der WM führte er die Vereinigten Staaten in drei seiner vier Einsätze zum Sieg.

Es folgte der Wechsel in die NHL-Organisation der San Jose Sharks, wobei Strauss Mann in der Saison 22-23 bei den Farmteams San Jose Barracuda und Wichita Thunder zum Einsatz kam. In der abgelaufenen Spielzeit war Mann dann per Einwegevertrag in Diensten der Laval Rocket, für die er sogar ein Tor erzielte. Um Spielpraxis zu sammeln und sich für ein neues Engagement in Europa zu empfehlen, kam der 25 Jahre junge Schlussmann auf eigenen Wunsch am Saisonende auch noch für die Trois-Rivières Lions in der ECHL zum Einsatz.

Sportdirektor Larry Mitchell: „Wir haben uns in den letzten Wochen mit verschiedenen Goalies beschäftigt und uns schlussendlich für Strauss Mann entschieden. Seine Spielanlage ist prädestiniert für die große Eisfläche, was er im College, in Schweden oder für das Team USA auch schon demonstriert hat. Wir haben Strauss intensiv gescoutet und uns zusätzlich viele Reports von General Managern und seinen Torwarttrainern eingeholt. Auch Dennis Endras hat ihn zuletzt präzise analysiert und freut sich auf die Zusammenarbeit mit einem aus unserer Sicht sehr talentierten und immer noch entwicklungsfähigen Torwart. Gemeinsam mit Markus Keller und Konrad Fiedler können wir in der neuen Saison auf ein gutes Torwarttrio bauen.“

Konrad Fiedler war in den beiden vergangenen Jahren per Förderlizenz Teil der Augsburger Panther, kam aber nur für den Kooperationspartner EC Peiting zum Einsatz. Nun wechselt er als dritter Torwart fest zum PENNY DEL-Club und wird weiterhin in Peiting als Nummer 1 des Oberligisten wichtige Spielpraxis sammeln.

Die Karriere von Strauss Mann in Zahlen

Augsburgs Kader in der Übersicht

Augsburger Panther 24/25 Stürmer Anrei Hakulinen - © City-Press