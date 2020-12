Augsburg: Spencer Abbott im Anflug

Augsburg: (EM) Die Augsburger Panther aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) können einen weiteren Neuzugang verzeichnen. Aus der Schwedischen Topliga SHL wechselt der 32-...

Augsburg: (EM) Die Augsburger Panther aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) können einen weiteren Neuzugang verzeichnen.

Aus der Schwedischen Topliga SHL wechselt der 32- jährige Kanadier Spencer Abbott in die Fuggerstadt.

Abbott wurde in Hamilton/Ontario geboren, ist 179 cm groß und bringt 77 Kilogramm auf die Waage.

Von 2011 – 2018 spielte er durchgehend in der American Hockey League und der National Hockey League (NHL) für die Organisationen der Toronto Marlies, Toronto Maple Leafs, Rockford Icehogs, San Diego Gulls und Chicago Blackhawks. In der NHL kam er auf insgesamt zwei Spiele. In der AHL verzeichnete er in 273 Spielen 217 Scorerpunkte (73 Tore, 144 Assist). In den letzten beiden Jahren lief er in Schwedens höchster Liga für Mora IK und Leksand IF auf. Seine Bilanz hier: 131 Spiele, 29 Tore und 67 Assist.

Bei den Panthern belegt er in dieser Saison die sechste Importlizenz nach Scott Valentine, Brady Lamb, Olivier Roy, Adam Payerl und Drew LeBlanc.

Die Bestätigung des Transfers steht nach Eishockey-Magazin Informationen unmittelbar bevor. In den offiziellen Kaderlisten wird Abbott bereits aufgeführt.