Augsburg: Profivertrag fÃ¼r EigengewÃ¤chs Liron Pellizzari

Augsburg. (PM Panther) Die Augsburger Panther statten Liron Pellizzari mit einem Profivertrag aus.

Damit ist der gebürtige Augsburger aus dem AEV-Nachwuchs in der Saison 2025-26 auch in der PENNY DEL spielberechtigt.

Liron Pellizzari wurde im Nachwuchs des Augsburger Eislaufverein ausgebildet. Die Saison 2023-24 verbrachte der talentierte Verteidiger im Nachwuchs der Jungadler Mannheim und spielte für die U15 und U17 der Quadratestädter. Im August vergangenen Jahres absolvierte der 189 cm große und 93 kg schwere Linksschütze einen Teil des Trainingscamps bereits mit den Panthern, ehe er an die Delta Hockey Academy in die Canadian Sport School Hockey League (CSSHL) wechselte. Im Dezember 2024 kehre der aktuelle U16-Nationalspieler in seine Heimatstadt zurück und ging für die U17 und U20 des AEV aufs Eis. Aktuell bereitet sich Pellizzari mit der deutschen Trainingsgruppe unter Leitung von Strength & Conditioning Coach Adrian Schelenz in Augsburg auf die kommende Spielzeit vor.

Panther-Sportdirektor Larry Mitchell: „Liron Pellizzari hat schon in der vergangenen Vorbereitung einen guten Eindruck bei uns hinterlassen, wir haben seine Entwicklung immer sehr genau verfolgt. Er ist für sein Alter physisch schon sehr weit. Mit dem richtigen Training wird Liron diesen Sommer körperlich sicher den nächsten Schritt machen. Auf dem Eis verfügt er über ein breites Skills-Set. Er soll in den kommenden Monaten möglichst viel mit den Profis trainieren, im Spielbetrieb ist er aktuell überwiegend für unsere U20 vorgesehen. Wenn er hart an sich arbeitet, kann er sich aber vielleicht schon bald seinen Traum vom ersten Spiel in der DEL erfüllen. Unsere Unterstützung hat er.“

Liron Pellizzari erhält bei den Augsburger Panthern die Rückennummer 60.

