Augsburg kommt zum HÃ¤rtetest der Vienna Capitals

Wien. (PM Capitals) Am morgigen Samstag steht für die spusu Vienna Capitals das siebte und letzte Spiel der Pre-Season auf dem Programm. Um 14:00...

Wien. (PM Capitals) Am morgigen Samstag steht für die spusu Vienna Capitals das siebte und letzte Spiel der Pre-Season auf dem Programm.

Um 14:00 Uhr duellieren sich die Hauptstädter mit DEL-Vertreter Augsburger Panther. Richtig ernst wird es für die Mannschaft von Dave Barr dann am Freitag, 16. September, wenn im PULS-24-Livespiel der Auftakt in die win2day ICE Hockey League gegen Meister Red Bull Salzburg ansteht.

Augsburg gegen ICE-Teams perfekt

Die spusu Vienna Capitals konnten in der vergangenen Woche beim BMW Cup 2022 den dritten Platz erreichen. Nach einer Auftaktniederlage gegen Gastgeber Nürnberg Ice Tigers besiegten die Wiener ICE-Konkurrent Black Wings Linz mit 3:2 nach Overtime. Ein Erfolgserlebnis für die Mannschaft von Dave Barr, deren Niederlagen in der Vorbereitung meist sehr knapp ausfielen. Der kommende Gegner der Wiener, die Augsburger Panther, halten nach sieben Vorbereitungsspielen bei vier Siegen und drei Niederlagen. Testspiele gegen Vertreter der win2day ICE Hockey League konnte das Team aus Bayern stets für sich entscheiden. Gegen HK SZ Olimpija Ljubljana gewann die Mannschaft von Head-Coach Peter Russell mit 5:2, gegen eine stark verjüngte Truppe von Meister Salzburg gab es für die Augsburger gar ein 7:2. Gegen den KAC gewannen die Panther mit 2:1. Zuletzt kassierten die Augsburger Panther im Duell mit Liga-Rivale ERC Ingolstadt eine 1:6-Klatsche. Nicht nur für die Caps, auch die Gäste aus Deutschland starten nach dem Duell in der STEFFL Arena in den Ligabetrieb.

„Wollen für unsere Fans ein gutes Spiel abliefern“

„In jedem Pre-Season-Spiel lernt man etwas dazu. Wir haben uns als Gruppe darüber unterhalten, was unsere Identität als Mannschaft sein soll, wer wir sind. Wir wollen schwer zu bespielen und selbst aggressiv eingestellt sein. Andere Mannschaften sollen es gegen uns schwer haben, dafür müssen wir als Gruppe agieren. Im Spiel gegen eine sehr gute Mannschaft aus Augsburg wollen wir das bestmöglich umsetzen. Es ist schön, endlich wieder vor unseren Fans spielen zu können. Für unsere neuen Spieler ist es wichtig, die Atmosphäre hier kennenzulernen. Sie werden sehen, welch tolle Fans wir hier haben. Unser Anhang ist sehr leidenschaftlich. Wir wollen für unsere Fans ein gutes Spiel abliefern.“, sagt Head-Coach Dave Barr.