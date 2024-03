„Augsburg ist in guten wie in schlechten Zeiten eine Eishockeystadt“ – Panther vernehmen positive Signale der Sponsoren – Lothar Sigl zum Kooperationsvertrag: „Beide Ligen haben die Absicht, den Vertrag mit einigen Anpassungen zu verlÃ¤ngern“

Augsburg. (EM) Was gibt es eine Woche nach dem bitteren Saisonende eigentlich Neues bei den Augsburger Panthern? Die Fuggerstädter haben bekanntlich die DEL-Spielzeit 23/24...

Die Fuggerstädter haben bekanntlich die DEL-Spielzeit 23/24 auf dem letzten Platz abgeschlossen und warten, wie im Vorjahr, darauf, ob sie den bitteren Gang in die DEL2 antreten müssen oder erneut erstklassig bleiben dürfen, falls keines der beiden verbliebenen aufstiegsberechtigten Teams aus Kassel und Krefeld nicht die DEL2-Playoffs gewinnt.

Die sportlichen Planungen bleiben dementsprechend bis Ende April schwierig. Auf einem Sponsorenabend konnten die Gesellschafter Maximilian Horber und Lothar Sigl mit Christof Kreutzer (Trainer und Manager) einige Dinge erklären und einen kleinen Ausblick geben.

Positiv wertete Maximilian Horber, dass man auf eine Reihe von langjährigen Premiumpartnern auch in Zukunft bauen kann. Mit weiteren Unterstützern laufen noch Gespräche, aber auch hier gibt es positive Signale.

Rückblickend wurde der Zuspruch der Anhänger extrem positiv bewertet. Allein 14 Spiele der Panther waren im heimischen Curt-Frenzel-Stadion ausverkauft. Der Zuschauerschnitt von 5793 Fans ist nicht nur ein starker Platz sechs in der Zuschauertabelle 23/24, sondern auch Klubrekord. „Die Einzigartigkeit unseres Standortes wird eindrucksvoll unterstrichen, Augsburg ist in guten wie in schlechten Zeiten eine Eishockeystadt“, wird Horber auf der Panther-Homepage zitiert.

Sollte sich erneut der Klassenverbleib für die Panther mangels Aufsteiger ergeben, dann will man die Chance erneut dankend und demütig annehmen. In der DEL2 würde man den Wiederaufstieg anstreben, wohlwissend, dass man der Gejagte wäre und eine Rückkehr kein Selbstläufer sein würde.

Wirtschaftlich würde der Etat im Unterhaus allein schon wegen der geringeren TV-Einnahmen geringer ausfallen.

Christof Kreutzer hatte schon mehrfach zu verschiedenen Zeitpunkten der Saison den unglücklichen Abstiegsmodus zwischen DEL und DEL2 angeprangert. Durch die Wartezeit bis zum sportlichen Entscheid in der DEL2 verliert der Absteiger wichtige Zeit bei der Planung des Kaders.

Lothar Sigl, langjähriger Gesellschafter der Panther, gab zudem einen interessanten Einblick in die zweigleisigen Planungen der Fuggerstädter, machte aber auch eine interessante Aussage nach der jüngsten DEL-Gesellschafterversammlung zum Thema Kooperationsvertrag zwischen DEL und DEL2. „Am Montag waren wir auf der Gesellschafterversammlung der Penny DEL, dort stand auch dieses Thema auf der Agenda. Wir sind hier in einer ähnlichen Situation wie vor einem Jahr. Am 31. Mai 2024 kann der noch bis 2026 gültige Kooperationsvertrag mit einer Frist von zwei Jahren gekündigt werden. Stand heute haben alle Clubs also noch zwei weitere Spielzeiten Rechts- und damit Planungssicherheit. Aber die wichtige Botschaft lautet, dass beide Ligen die Absicht haben, den Vertrag mit einigen Anpassungen zu verlängern“, wird Sigl auf der Homepage des Klubs zitiert.

Und weiter: „Wir haben unsere Lizenzanträge, inklusive der dazugehörenden Bürgschaften, im Februar fristgerecht in den Ligabüros der Penny DEL und DEL2 eingereicht. Die Anträge sind die Voraussetzung, um bei sportlicher Qualifikation für die jeweilige Liga auch am Lizenzprüfungsverfahren teilnehmen zu können. Einreichungsfrist für die Bewerbungsunterlagen zur Lizenzprüfung ist dann der 24. Mai 2024. Sollte es die DEL2 sein, werden wir uns für den Fall des sportlichen Aufstiegs sofort wieder für das Lizenzierungsverfahren zur Penny DEL-Saison 25-26 bewerben.“

Unklar ist auch noch immer, ob Christof Kreutzer als Trainer und Manager weitermachen darf, seine Aufgaben getrennt werden oder er sogar mit Ende des Geschäftsjahres aufhören muss. Kreutzer bekräftigte erneut seine Bereitschaft weiterzumachen. Ein klärendes Gespräch zwischen Kreutzer und den Verantwortlichen steht noch aus. Mit den „Exit-Gesprächen“ mit den Spielern ist Kreutzer aktuell dabei die Saison abzuschließen und aufzuarbeiten.

Die kommenden Tage und Wochen werden zeigen, wie und in welcher Liga es in Augsburg weitergeht. Geduld ist auf allen Ebenen gefragt.