Augsburg bissiger und cleverer! Iserlohn Roosters lassen gegen die Panther die zuletzt gezeigten Stärken etwas vermissen

Iserlohn. (MK) Nach den zwei wichtigen Siegen in Dresden und gegen München mussten die Iserlohn Roosters wieder eine Niederlage hinnehmen.

Gegen die Augsburger Panther verloren die Sauerländer mit 1:4.

Gegenüber dem Heimspiel am Freitag hatte das Iserlohner Trainerteam zwei Änderungen vorgenommen. Erkamps rückte für Lassen in die Abwehr und Jenike für Hane ins Tor. Bei den Panthern fehlten T.J. Trevelyan und Fabizio Pilu verletzungsbedingt.

Frühe Führung für die Panther

Die Gäste aus der Fuggerstadt gingen bereits nach zweieinhalb Minuten in Führung. Louis hatte aus spitzem Winkel die Lücke an Jenike vorbei gefunden. Die erste Hinausstellung (Bowey; 4.) gegen die Panther nutzten die Roosters durch Jentzsch (5.), der aus der zentralen Position den Puck ins Tor zum Ausgleich beförderte. Die Gastgeber blieben druckvoll. Ugbekile (8.) und Fischbuch (10.), der mit einem Alleingang an Garteig scheiterte, hatten die nächsten Torchancen. Wood (10.), Norell und Ugbekile (beide 14.), deren Schlagschüsse das Ziel knapp verfehlten, brachten es ebenfalls auf den Reporter-Notizzettel. Moritz Elias´ Strafe (16.) blieb ohne Folgen für die Gäste. Mit dem 1:1 Unentschieden ging es in die erste Pause.

Blank bringt Augsburg erneut in Führung

Fast eine Kopie zum ersten Drittel war der Start in den Mittelabschnitt. Erneut gingen die Gäste früh in Führung. Ex-Rooster Blank hatte Iserlohns Goalie Jenike mit einem Schuss ins linke Eck zum 1:2 nach 139 Sekunden verladen. Iserlohns erste Strafe gegen Norell (25.) ergab keine klare Torchance für die Panther. Eine kleine Bankstrafe gegen die Hausherren (29.) war nach 72 Sekunden schon wieder beendet, da Cramarossa sich nach einer Torraumszene zu einem Faustschlag hinreißen ließ. Die Roosters konnten mit ihrem verkürzten Powerplay im weiteren Verlauf aber auch wenig anfangen. Glück für die Sauerländer, dass Busdekers Schuss (33.) nur die Latte traf. Thomas und Erkamps (35.) prüften mit ihren Schüssen AEV-Goalie Garteig. Die nächste Hinausstellung gegen Iserlohns Kapitän Fischbuch (38.) ergab Chancen für Blank und Schemitsch. Boland hatte in Unterzahl (20.) eine Iserlohner Gelegenheit, wurde aber massiv gestört.

Panther machen in den Schlussminuten alles klar

Im Schlussdrittel verpassten Blank und Grenier (beide 43.) den dritten Panther-Treffer, aber Jenike war diesmal auf dem Posten. Das Spiel blieb umkämpft, aber auch spielerisch zäh. Nach der Werbeunterbrechung bekam Louis (52.) eine Schussgelegenheit, aber Jenike war mit einem starken Reflex auf dem Posten. Augsburg war insgesamt einen Tick bissiger in den Zweikämpfen, hatte aber auch Glück, als sich Fischbuch (53.) bis vor Garteig durchgetankt hatte, aber am souveränen Panther-Goalie scheiterte. Bezeichnend für die Iserlohner Offensivbemühungen, dass es eine Einzelaktion war. Während der nächsten Strafe gegen Huß (55.) verpassten Damiani und Wohlgemuth den dritten Augsburger Treffer, weil Jenike stark parierte. Die große Schlussoffensive der Iserlohner kam nicht mehr zustande, weil Damiani einen schlechten Wechsel am langen Ende eines Konters (59.) zum 1:3 nutzte. Die Gastgeber nahmen zwar noch Keeper Jenike für den sechsten Feldspieler vom Eis, aber der Drops war gelutscht. Augsburg gelang sogar noch das Empty-Net Goal durch Schemitsch in der letzten Sekunde. Statistik pur, wenn man so will.

Die Panther nahmen am Ende drei durchaus verdiente Punkte mit. In den Zweikämpfen waren sie etwas bissiger und im Abschluss effizienter. Auffällig, dass die Fuggerstädter in jedes einzelne Drittel den besseren Start hatten. Das Ergebnis fiel sicherlich etwas zu hoch aus.

Die Roosters bleiben nach diesem Spieltag mit sieben Punkten vor Dresden Vorletzter, Augsburg bleibt im Rennen um die Pre-Playoffs.

Alle Tore und Stimmen zum Spiel

Iserlohn Roosters – Augsburger Panther 1:4 (1:1/0:1/0:2)

Tore: 0:1 (02:30) Louis (Blank/Button), 1:1 (04:40) Jentzsch (Fischbuch/Cornel) 5-4PP, 1:2 (22:19) Blank (M. Elias), 1:3 (58:10) Damiani (Cramarossa/Busdeker), 1:4 (59:59) Damiani ENG

Strafen: 8 – 6

Schiedsrichter: Ghislan, Heffner (Kontny, Jürgens)

Zuschauer: 4.331

Iserlohn: Jenike – Ugbekile, Wood; Huß, Erkamps; Niehus, Norell; Elten – Jentzsch, Cornel, Fischbuch; Napravnik, Salsten, Törnqvist; Camara, Boland, Thomas; Saffran, Neumann, Borzecki

Augsburg: Garteig – Button, Schemitsch; Mayhew, Bowey; Wirth, Renner; van der Linde – Louis, Grenier, Blank; Cramarossa, Damiani, Busdeker; M. Elias, Henriquez, Wohlgemuth; F. Elias, Hanke

