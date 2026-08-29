Auftritt in Duisburg macht Lust auf mehr: Ice Dragons starten mit Sieg in die PreSeason

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein ist erfolgreich in die PreSeason gestartet und hat das erste Testspiel bei den Füchsen Duisburg mit 4:3 (1:0/1:2/2:1) gewonnen.

Obwohl die Ice Dragons sich noch in der Startphase der Vorbereitung befinden, zeigte das Team von Chefcoach Henry Thom bereits eine gute und geschlossene Mannschaftsleistung.

In der Alleato Arena waren noch keine 30 Sekunden gespielt, da schnappte sich Jackson Pierson die Scheibe und ließ Füchse-Goalie Nico Wiens keine Abwehrgelegenheit. So trug sich der 26jährige US-Amerikaner mit seinem Treffer zum 1:0 als erster Torschütze des HEV in dieser Spielzeit ein. In der Folge zeichnete sich Neuzugang Erik Eder im Tor der Ostwestfalen mehrmals aus und verhinderte den Ausgleich. Mit der knappen Herforder Führung ging es erstmals in die Kabinen.

Im zweiten Drittel erwischten die Gastgeber den besseren Start. In der 24. Minute schloss Philip Kuschel einen schnell vorgetragenen Konter zum 1:1 ab. Die Ice Dragons hatten jedoch eine Antwort parat. Dennis Sticha fälschte in Überzahl einen Schuss von Maxim Mastic ab und brachte sein Team mit 2:1 wieder in Führung (28.). Fast im Gegenzug schlug Duisburg dann jedoch wieder zu. Elias Aul egalisierte zum 2:2, womit auch letztmalig die Seiten gewechselt wurden.

Nach überstandener Unterzahl sorgte Tamás Kánya im Schlussdrittel mit einer starken Einzelleistung und seinem Treffer zum 3:2 für die erneute Führung der Gäste in der 45. Minute. 70 Sekunden später nutzte Alexis D´Aoust eine weitere Überzahlgelegenheit und netzte zum 4:2 aus der Distanz ein. Herford hatte in dieser Phase die Begegnung gut im Griff und erst in den Schlussminuten arbeitete sich Duisburg noch einmal in die Begegnung zurück. Bei doppelter Überzahl nahmen die Füchse Torhüter Nici Wiens zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis und erzeugten somit eine „6 auf 3“-Überzahl-Situation. Philippe Sanche brachte die Gastgeber in der 58. Minute noch einmal auf 3:4 heran, mehr ließen die Ostwestfalen jedoch nicht mehr zu und verließen das Eis als Sieger.

Bereits am Sonntag kommt es ab 16.30 Uhr in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ zum Rückspiel, zuvor steht ab 13.30 Uhr das Sommerfest mit der offiziellen Mannschaftsvorstellung der Herforder Ice Dragons auf dem Programm. Tickets gibt es online unter www.tickets-ice-dragons.reservix.de sowie an der Tageskasse, die mit Einlassbeginn ab 15.30 Uhr öffnet. Zudem wird die Begegnung live auf www.sprade.tv übertragen.

Tore:

0:1 00:27 Jackson Pierson (Alexis D´Aoust)

1:1 23:14 Philip Kuschel (Michael Fomin)

1:2 27:01 Dennis Sticha (Maxim Mastic / Gleb Berezovskij) PP1

2:2 27:47 Elias Aul (Philippe Sanche)

2:3 44:14 Tamás Kánya

2:4 45:35 Alexis D´Aoust (Jackson Pierson / Sebastian Moberg) PP1

3:4 58:56 Philippe Sanche (Fabio Frick / Enrico Saccomani) PP2

Strafen:

Duisburg 20 Minuten

Herford 20 Minuten

Zuschauer: 801

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