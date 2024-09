Auftaktsieg in Weiden fÃ¼r den ESV Kaufbeuren

Kaufbeuren. (PM ESVK) Am Freitagabend stand für den ESV Kaufbeuren in der DEL2 der erste Spieltag bei den Blue Devils Weiden an. ESVK Trainer...

ESVK Trainer Daniel Jun musste dabei bekanntermaßen auf Rihards Babulis und Alex Thiel verzichten. Neuzugang Colby McAuley stand ebenfalls noch nicht zur Verfügung. Der ESVK konnte die Partie vor 2.161 Zuschauern, darunter viele Fans der Joker, mit 4:1 für sich entscheiden.

Am Sonntag um 18:30 Uhr steht für die Joker dann der Heimauftakt in der energie schwaben arena gegen den amtierenden Meister Eisbären Regensburg auf dem Programm. Tickets sind noch im Ticket-Online-Shop (klick) und ab 90 Minuten vor Spielbeginn an den Abendkassen erhältlich.

Die Saison begann für die Joker dann erst einmal mit einem Unterzahlspiel. Samir Kharboutli musste bereits nach wenigen Sekunden für zwei Minuten auf die Strafbank. Das Powerplay des Aufsteigers konnten die Kaufbeurer dann aber gut verteidigen, obwohl die Hausherren auch zum einen oder anderen guten Abschluss kamen. Der erste ganz große Chance gehörte dann in der dritten Spielminute dem ESVK.Sami Blomqvist legte bei einem zwei auf eins Konter zu Max Oswald und dieser scheiterte frei vor Torhüter Marco Wölfl. Vier Minuten später musste der Blue Devils Schlussmann aber den ersten Gegentreffer der Weidener in der DEL2 hinnehmen. Erneut konterte die Joker Reihe um Sami Blomqvist und der Deutsch-Finne konnte die Scheibe, nach dem ihm ein Verteidiger diese zunächst noch ausstechen konnte, im nachsetzen zum 0:1 über die Linie drücken. In der Folge hatten beide Mannschaften die eine oder andere Abschlusschance, so richtig gefährlich wurde es aber nicht für die beiden Torhüter. Nach dem sich die Blue Devils rund um die 12. Spielminute immer mehr in der Offensive zeigten und immer gefährlicher vor Daniel Fießinger auftauchten, hatten die Kaufbeurer mit einigen Problemen in ihrem Passspiel zu kämpfen. Drei Minuten später sollte sich dies dann auch Rächen. Tommy Muck konnte einen Schuss von der blauen Linie aus seiner Sicht an „Freund und Feind“ vorbei zum 1:1 einschießen und durfte sich somit als erster DEL2 Torschütze der Blue Devils feiern lassen. Der ESVK kam dann in der 16. Minute zu seinem ersten Powerplay. Die einzige und beste Chance vergab dabei dann Nolan Yaremko, der frei im Slot kurz bevor die Weidener wieder vollzählig waren, scheiterte. In den letzten Minuten des ersten Drittels sollte dann nichts mehr passieren und es ging mit dem Spielstand von 1:1 in die erste Pause.

Der zweite Abschnitt war dann nicht sehr reich an Highlights. Ex Joker Fabian Voit hatte in der 26. Minute die erste große Möglichkeit für die Blue Devils. Nach einem Scheibengewinn konnte er über Außen auf Daniel Fießinger zu laufen, verzog ab knapp im Abschluss. Ein Strafe gegen Dieter Orendorz nur eine Minute später sollte den Blue Devils im Powerplay ein paar gute Chancen bringen, ein Treffer sollte aber nicht gelingen. Die Joker hatten in der 31. Minute ebenfalls ihr zweites Überzahlspiel, aber Torchancen konnte sich die Mannschaft von Trainer Daniel Jun in diesem leider nicht erspielen. Weiden war in den nächsten Minuten das aktivere Team und kam ein ums andere Mal gefährlich vor das Tor von Daniel Fießinger. Zwei Minuten vor der Pausensirene schlugen dann aber die Allgäuer zu. Dani Bindels war es, der einen Konter der Kaufbeurer, mit einen harten und platzierten Handgelenkschuss in den rechten Torwinkel zum 1:2 abschließen konnte. Mit diesem Spielstand ging es dann auch in die zweite Pause.

Der Aufsteiger hatte dann gleich mit Beginn des Drittels eine erste satte Chance durch einen Direktschuss von Tommy Muck, welchen Daniel Fießinger aber parieren konnte. So ging es auch weiter, Weiden kam immer wieder gut in die Zone des ESVK und Daniel Fießinger musste stets hellwach sein, um einen weiteren Gegentreffer zu verhindern. So rettete der Kaufbeurer Schlussmann unter anderem stark gegen Fabian Voit und Tomas Rubes. Die Joker hatten in der 50. Spielminute bei einem Konter über Samir Kharboutli und Premysl Svoboda die große Chance auf einen dritten Treffer liegen gelassen. Mit dieser Chance aber wurden die Wertachstädter stärker und schafften es auch, sich immer wieder vermehrt im Weidener Drittel auszuhalten. In der 55. Minute sorgte dann Jakob Weber mit einem verdeckten Schuss für den Treffer zum 1:3. Quirin Bader nahm Weidens Torhüter Marco Wölfl dabei die Sicht und hatte somit einen großen Anteil am Treffer des Kaufbeurer Verteidigers. Die Hausherren warfen dann noch einmal alles nach vorne. Nach einer guten Möglichkeit von Tomas Rubes, welche Daniel Fießinger entschärfen konnte, nahm Trainer Sebastian Buchwieser auch eine Auszeit. In der Folge agierten die Blue Devils ohne Torhüter und somit mit sechs gegen fünf Feldspieler. Dies nutzte Samir Kharboutli in der 58. Minute zu seinem ersten Saisontreffer aus. Nach dem zuvor Premysl Svoboda stark die Scheibe eroberte und behauptete, konnte er in der Folge seinen Reihenkollegen anspielen und dieser traf zum 1:4 Endstand in das leere Weidener Gehäuse.