Auftaktsieg fÃ¼r den ERC Lechbruck

Lechbruck. (PM ERC) Die Eishockey-Landesliga startete am vergangenen Samstag mit einem spannenden Auftakt zwischen dem SC Forst und dem ERC Lechbruck vor rund 400...

Lechbruck. (PM ERC) Die Eishockey-Landesliga startete am vergangenen Samstag mit einem spannenden Auftakt zwischen dem SC Forst und dem ERC Lechbruck vor rund 400 Zuschauern im Eisstadion Peißenberg.

Nach einer gelungenen Eröffnungszeremonie fanden die Gastgeber vom SC Forst besser ins Spiel, während die Flößer zunächst Schwierigkeiten hatten, ihren Rhythmus zu finden. Schon in der 3. Minute hatte Marcus Köpf die erste große Chance für Lechbruck, doch sein Schuss verfehlte knapp das Tor. Auch Cameron Roberts konnte in der 11. Minute in Überzahl den starken Forster Torhüter Andreas Scholz nicht überwinden.

Auf der Gegenseite zeigte auch der Lechbrucker Goalie Markus Echtler einige Glanzparaden und bewahrte seine Mannschaft vor einem frühen Rückstand. In der 18. Minute jedoch musste er sich geschlagen geben, als Zimmert die Hausherren mit einem präzisen Schuss zur 1:0-Führung brachte.

Im zweiten Drittel übernahmen die Lecher das Kommando. Bereits in der 22. Minute hatte Fabian Bacz eine Riesenchance auf den Ausgleich, doch erneut war es Scholz, der mit einer starken Parade die Führung der Nature Boyz verteidigte. Das Spiel wurde zunehmend körperlicher, was in der 30. Minute zu einer Strafzeit gegen Lucas Hay führte. Möglicherweise war dies die Initialzündung für Hay, der danach zur Hochform auflief und sich in der 34. Minute kraftvoll durch die Forster Abwehr kämpfte und den verdienten Ausgleich zum 1:1 erzielte.

Die Freude hielt allerdings nicht lange, denn nur eine Minute später nutzte der SC Forst einen Abspielfehler des ERC gnadenlos aus und Simon Fend stellte den alten Abstand mit dem 2:1 wieder her. Kurz vor dem Ende des zweiten Drittels erhielt Zimmert vom SC Forst eine 5-Minuten-Strafe, was den Lechern die Chance auf den Ausgleich bot. Doch direkt im Gegenzug bekamen die Gastgeber einen Penalty zugesprochen. Markus Echtler blieb jedoch nervenstark und parierte souverän, was seine Mannschaft im Spiel hielt.

Mit viel Schwung kamen die Flößer aus der Kabine und erzielten in der 45. Minute durch Lucas Hay auf Vorlage von Fabian Bacz den 2:2-Ausgleich. Nun war der ERC das dominierende Team und drängte auf die Führung. In der 48. Minute scheiterte Cameron Roberts erneut am glänzend aufgelegten Scholz. Die Spannung in der Peißenberger Eishalle stieg weiter. In der 56. Minute brach der Jubel bei den zahlreich mitgereisten ERC-Fans aus, als Lucas Hay mit seinem dritten Treffer im Powerplay die 3:2-Führung für die Flößer erzielte. Die Vorlage lieferten Cameron Roberts und Simon Maucher.

In den letzten Minuten setzte der SC Forst alles auf eine Karte und nahm den Torhüter zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis. Eine Strafzeit gegen Lechbruck, 48 Sekunden vor Spielende, wegen Spielverzögerung sorgte für zusätzliche Dramatik, doch das Abwehrbollwerk des ERC hielt stand. Kurz vor Schluss eroberte Mathias Schuster die Scheibe und traf ins leere Tor zum 4:2-Endstand. Die Mannschaft von Jörg Peters wurde mit Sprechchören von den ERC-Anhängern gefeiert. Ein gelungener Auftakt in die Hauptrunde.

Mit diesem verdienten Sieg im Rücken geht es für den ERC Lechbruck am Freitag, den 25. Oktober, weiter. In der Hacker-Pschorr-Arena in Bad Tölz wartet der SC Reichersbeuern auf die Flößer.

Strafminuten

SC Forst: 18 + 5 Minuten für Zimmert

ERC Lechbruck: 18