Auftakt zur MyHockey-League-Saison am 14. September 2024

Zürich. (PM SIHF) Die zwölf Teams der MyHockey League starten am 14. September mit einer Vollrunde in die neue Saison 2024/2025. Zum Saisonauftakt empfängt...

Zürich. (PM SIHF) Die zwölf Teams der MyHockey League starten am 14. September mit einer Vollrunde in die neue Saison 2024/2025.

Zum Saisonauftakt empfängt der EHC Arosa Hockey Huttwil, der EHC Frauenfeld spielt gegen den EHC Thun, der HC Franches-Montagnes bestreitet ein Heimspiel gegen den Aufsteiger EHC Dübendorf, der EHC Bülach duelliert sich mit dem HCV Martigny, der Vorjahresfinalist EHC Seewen spielt gegen den SC Lyss und der SC Langenthal empfängt den Aufsteiger EHC Wetzikon.

Der detaillierte Spielplan ist im Game Center von Swiss Ice Hockey unter diesem Link verfügbar.

Zwei Aufsteiger in die MyHockey League

In der kommenden Saison spielen mit dem EHC Wetzikon sowie dem EHC Dübendorf gleich zwei Aufsteiger aus der 1. Liga neu in der dritthöchsten Schweizer Eishockeyliga. Ebenfalls neu mit dabei ist der HCV Martigny, der freiwillig aus der Swiss League abgestiegen ist. Nicht mehr dabei sind der EHC Chur, welcher die Promotion in die Swiss League realisiert hat sowie der sportliche Absteiger HC Düdingen Bulls und der freiwillige Absteiger GDT Bellinzona.

Folgende zwölf Teams nehmen die MyHockey-League-Saison 2024/2025 somit in Angriff: EHC Arosa, EHC Bülach, EHC Dübendorf, EHC Franches-Montagnes, EHC Frauenfeld, Hockey Huttwil, SC Langenthal, SC Lyss, HCV Martigny, EHC Seewen, EHC Thun und EHC Wetzikon.

Spielmodus bleibt unverändert

Nach den 32 Runden der Regular Season finden erneut Pre-Playoffs (Best-of-3-Format, Start am 18. Februar 2025) zwischen dem Siebtplatzierten und dem Zehntplatzierten sowie denjenigen beiden Teams auf den Rängen acht und neun statt. Die Gewinner der Pre-Playoff-Serien stehen neben den ersten sechs Mannschaften nach der Regular Season im Viertelfinale (Start am 25. Februar 2025), für die Verlierer der Pre-Playoffs ist die Saison beendet. Die Viertelfinal-, Halbfinal sowie Finalserie wird im Best-of-5-Format ausgetragen. Der Meister der MyHockey League steigt, sofern er die Aufstiegskriterien erfüllt, direkt in die Swiss League auf.

Die letzten beiden Clubs nach der Regular Season, die Ränge 11 und 12, bestreiten eine Playout-Serie im Best-of-5-Format, welche am 25. Februar 2025 beginnt. Der Verlierer der Playout-Serie steigt direkt in die 1. Liga ab.

MyHockey League neu im 4-Officials-System

In der Saison 2024/2025 werden in der MyHockey League neu vier Schiedsrichter das Spiel leiten. Diesem Vorschlag haben die Verantwortlichen der zwölf MHL-Clubs zugestimmt. Rund ein Viertel der Spiele der Regular Season (total 36 Spiele) sowie sämtliche Partien der Pre-Playoffs, der Playoffs und der Playouts werden im 4-Officials-System geleitet.

Alle Spiele live auf RED+ und ein Spiel pro Woche kostenlos auf blick.ch

Auch in dieser Saison werden wiederum sämtliche Spiele der MyHockey League über die Streamingplattform RED+ live zu sehen sein. Darüber hinaus wird jede Woche ein «Game of the week» kostenlos und kommentiert auf blick.ch ausgestrahlt. Alle Interviews und weitere Formate zur MHL können ausserdem auf RED gratis angeschaut werden.