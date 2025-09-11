Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
MyHockey League

Auftakt zur MyHockey-League-Saison 2025/2026

11. September 20251 Mins read34
Zürich. (PM SIHF) Übermorgen Abend fällt der Puck: Die MyHockey League startet in die neue Spielzeit und eröffnet die erste Runde der Meisterschaft.

Fans dürfen sich einmal mehr auf packende Duelle und intensives Eishockey in der höchsten Schweizer Amateurliga freuen.

In der Saison 2025/2026 treten insgesamt elf Mannschaften an. Analog zur Sky Swiss League wurde der Modus leicht angepasst: Gespielt wird in einer nationalen Dreifachrunde. Jedes Team absolviert 30 Partien und trifft dabei dreimal auf jeden Gegner. Pro Spieltag hat eine Mannschaft spielfrei.

Die besten sechs Teams der Qualifikation ziehen direkt in die Playoffs ein, die am 21. Februar 2026 beginnen und im Best-of-5-Modus ausgetragen werden. Die Teams auf den Rängen sieben bis zehn kämpfen in den Play-Ins um die letzten beiden Playoff-Tickets. Der spätere MHL-Meister oder Vizemeister steigt, sofern das Aufstiegsgesuch bewilligt ist, direkt in die Sky Swiss League auf. Da an der Meisterschaft der MHL nur elf Mannschaften teilnehmen, wird es in dieser Saison keinen Absteiger in die 1. Liga geben.

Neu steht in der MyHockey League auch ein Player Safety Officer im Einsatz, wie bereits in der National League, der Sky Swiss League sowie den höchsten Nachwuchsligen (U18-Elit, U21-Elit). Er untersucht gesundheitsgefährdende Aktionen auf dem Eis, insbesondere wenn Regelverstösse zu Verletzungen oder Gefährdungen geführt haben könnten.

Die Eröffnungspartien im Überblick

Zum Saisonauftakt am Samstag, 13. September 2025, finden folgende Partien statt:
• SC Lyss – EHC Wetzikon
• EHC Seewen – EHC Frauenfeld
• EHC Dübendorf – SC Langenthal
• Hockey Huttwil – EHC Thun
• PIKES EHC Oberthurgau 1965 – HC Franches-Montagnes

Der komplette Spielplan ist im Game Center von Swiss Ice Hockey abrufbar.

Alle Spiele gibt es auch in dieser Saison live auf RED+ zu sehen. Zusätzlich wird wöchentlich ein «Match of the Week» kostenlos mit deutschem Kommentar auf blick.ch übertragen. Interviews und weitere MHL-Formate sind jederzeit gratis auf RED verfügbar.

Previous post Erstes PENNY DEL-Heimspiel der Eislöwen mit Meisterbanner-Zeremonie

