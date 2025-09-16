Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Süd ECDC Memmingen Indians Auftakt-Kracher am Donnerstag: Indians starten in die Saison
ECDC Memmingen Indians

Auftakt-Kracher am Donnerstag: Indians starten in die Saison

16. September 20252 Mins read7
Share
Eddy Homjakovs feiert einen Memminger Treffer - © Flo Brunner
Share

Memmingen. (mfr) Mit dem Eröffnungsspiel der Oberligen startet der ECDC Memmingen in die Punkterunde.

Am Donnerstagabend (20 Uhr) empfangen die Indians den ambitionierten Aufsteiger aus Erding. Tickets für die Partie sind im VVK sowie an den Abendkassen erhältlich. Am Sonntag geht es dann nach Stuttgart.

Es geht endlich wieder los: Nach der durchaus erfolgreichen Generalprobe mit drei Siegen am letzten Wochenende starten die Indianer in die Hauptrunde der Oberliga-Süd. Da der Deutsche Eishockey-Bund das Eröffnungsspiel an den ECDC vergeben hat, sogar schon einen Tag früher als die Konkurrenz. So heißt es bereits am Donnerstag „Feuer frei“ in der ALPHA COOLING-Arena, wenn die Erding Gladiators die Maustädter herausfordern.

Die Indians gehen nach einer recht guten Vorbereitung positiv gestimmt in die Auftaktspiele, die Neuzugänge im Team haben sich augenscheinlich schon gut eingefunden. Vor allem die kanadisch geprägte Sturmformation ließ zuletzt die Torsirene häufig erklingen. Ob Kapitän Tyler Spurgeon gegen Erding mitwirken kann, ist hingegen noch nicht sicher. Der Routinier hofft weiterhin auf die rechtzeitige Aushändigung der deutschen Staatsbürgerschaft, um für die Partien spielberechtigt zu sein. Ob die zuletzt angeschlagenen Spieler ins Line-Up zurückkehren wird sich kurzfristig entscheiden. So oder so sind die Memminger mehr als motiviert, einen erfolgreichen Saisonstart hinzulegen. Eine Kulisse von mehr als 2000 Fans wird sie von den Rängen aus unterstützen, da sich auch Fans aus Erding angekündigt haben, steht einer tollen Eishockey-Atmosphäre nichts mehr im Weg.

Aufgrund der Besucherzahl empfehlen die Indians den Vorverkauf zu nutzen und frühzeitig im Stadion zu sein. Aufgrund mehrerer Programmpunkte, u.a. wird der Oberliga-Pokal auf dem Eis präsentiert und die Nationalhymne abgespielt, startet der Einlauf der Teams bereits etwas früher. Die Übertragung auf SpradeTV beginnt bereits rund 45 Minuten vor Spielbeginn, Robert Peleikis wird als Experte zu Gast sein.

Die Gäste aus Erding kamen aus der Bayernliga neu in die Oberliga hinzu. Nach mehreren Versuchen gelang der Aufstieg und sicherte den Gladiators den angestrebten Startplatz in der dritten Liga. Das Team aus Oberbayern konnte sich im Sommer mit einigen prominenten Namen verstärken und den bereits guten Kader weiter aufwerten. Mit Markus Eberhardt, Marco Pfleger, Louis Trattner und Marc Schmidpeter konnte viel Oberliga- und DEL2-Erfahrung hinzugewonnen werden. Im Tor der Gladiators steht mit Leon Meder ein alter Bekannter, der sich mit David Zabolotny die Einsätze teil.

Am Sonntag geht es für den ECDC nach Stuttgart. Die Rebels aus der Landeshauptstadt wollen in diesem Jahr endlich die rote Laterne abgeben und sich in der Oberliga etablieren. Zu den bisherigen Punktegaranten Jannik Herm und Matthew Pistilli kamen einige interessante Akteure hinzu, die, aufgrund fehlender Oberliga-Erfahrung, aber bislang schwer einzuschätzen sind. Die Vorbereitungsspiele lassen aber erahnen, dass die Stuttgarter einen weiteren Schritt nach vorn machen konnten und den Indians die Punkte ganz sicher nicht kampflos überlassen werden. Die Partie am Sonntag startet um 17:30 Uhr, ein Fanbus (Abfahrt 14 Uhr, BBZ) wird eingesetzt. Anmeldungen hierfür sind unter Tel. 0160 785 62 69 weiter möglich.

2563
Wo landet DEL Aufsteiger Dresdner Eislöwen am Ende der Hauptrunde?

Share
Previous post Selber Wölfe stellen Führung neu auf - Legende Frank Hördler übernimmt die sportliche Leitung

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
ECDC Memmingen Indians

Memmingen Indians sind gut gerüstet für den Saisonstart

Memmingen. (mfr). Mit drei Siegen gehen die Memminger Indians aus dem letzten...

By15. September 2025
ECDC Memmingen Indians

Dreier-Test zum Abschluss: Indians beenden Vorbereitung

Memmingen. (PM Indians) Mit drei Testspielen am Wochenende werden die Memminger Indians...

By11. September 2025
ECDC Memmingen Indians

Nur ein Test am Wochenende: Indians empfangen Bregenzerwald

Memmingen. (mfr) Der ECDC Memmingen setzt seine Vorbereitung fort und empfängt im...

By3. September 2025
EC Bad NauheimECDC Memmingen Indians

Indians mit guten Tests gegen höherklassige Teams

Memmingen. (mfr) Der ECDC Memmingen hat zwei schwere Vorbereitungsspiele absolviert. Gegen das...

By1. September 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten