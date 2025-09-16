Auftakt-Kracher am Donnerstag: Indians starten in die Saison

Memmingen. (mfr) Mit dem Eröffnungsspiel der Oberligen startet der ECDC Memmingen in die Punkterunde.

Am Donnerstagabend (20 Uhr) empfangen die Indians den ambitionierten Aufsteiger aus Erding. Tickets für die Partie sind im VVK sowie an den Abendkassen erhältlich. Am Sonntag geht es dann nach Stuttgart.

Es geht endlich wieder los: Nach der durchaus erfolgreichen Generalprobe mit drei Siegen am letzten Wochenende starten die Indianer in die Hauptrunde der Oberliga-Süd. Da der Deutsche Eishockey-Bund das Eröffnungsspiel an den ECDC vergeben hat, sogar schon einen Tag früher als die Konkurrenz. So heißt es bereits am Donnerstag „Feuer frei“ in der ALPHA COOLING-Arena, wenn die Erding Gladiators die Maustädter herausfordern.

Die Indians gehen nach einer recht guten Vorbereitung positiv gestimmt in die Auftaktspiele, die Neuzugänge im Team haben sich augenscheinlich schon gut eingefunden. Vor allem die kanadisch geprägte Sturmformation ließ zuletzt die Torsirene häufig erklingen. Ob Kapitän Tyler Spurgeon gegen Erding mitwirken kann, ist hingegen noch nicht sicher. Der Routinier hofft weiterhin auf die rechtzeitige Aushändigung der deutschen Staatsbürgerschaft, um für die Partien spielberechtigt zu sein. Ob die zuletzt angeschlagenen Spieler ins Line-Up zurückkehren wird sich kurzfristig entscheiden. So oder so sind die Memminger mehr als motiviert, einen erfolgreichen Saisonstart hinzulegen. Eine Kulisse von mehr als 2000 Fans wird sie von den Rängen aus unterstützen, da sich auch Fans aus Erding angekündigt haben, steht einer tollen Eishockey-Atmosphäre nichts mehr im Weg.

Aufgrund der Besucherzahl empfehlen die Indians den Vorverkauf zu nutzen und frühzeitig im Stadion zu sein. Aufgrund mehrerer Programmpunkte, u.a. wird der Oberliga-Pokal auf dem Eis präsentiert und die Nationalhymne abgespielt, startet der Einlauf der Teams bereits etwas früher. Die Übertragung auf SpradeTV beginnt bereits rund 45 Minuten vor Spielbeginn, Robert Peleikis wird als Experte zu Gast sein.

Die Gäste aus Erding kamen aus der Bayernliga neu in die Oberliga hinzu. Nach mehreren Versuchen gelang der Aufstieg und sicherte den Gladiators den angestrebten Startplatz in der dritten Liga. Das Team aus Oberbayern konnte sich im Sommer mit einigen prominenten Namen verstärken und den bereits guten Kader weiter aufwerten. Mit Markus Eberhardt, Marco Pfleger, Louis Trattner und Marc Schmidpeter konnte viel Oberliga- und DEL2-Erfahrung hinzugewonnen werden. Im Tor der Gladiators steht mit Leon Meder ein alter Bekannter, der sich mit David Zabolotny die Einsätze teil.

Am Sonntag geht es für den ECDC nach Stuttgart. Die Rebels aus der Landeshauptstadt wollen in diesem Jahr endlich die rote Laterne abgeben und sich in der Oberliga etablieren. Zu den bisherigen Punktegaranten Jannik Herm und Matthew Pistilli kamen einige interessante Akteure hinzu, die, aufgrund fehlender Oberliga-Erfahrung, aber bislang schwer einzuschätzen sind. Die Vorbereitungsspiele lassen aber erahnen, dass die Stuttgarter einen weiteren Schritt nach vorn machen konnten und den Indians die Punkte ganz sicher nicht kampflos überlassen werden. Die Partie am Sonntag startet um 17:30 Uhr, ein Fanbus (Abfahrt 14 Uhr, BBZ) wird eingesetzt. Anmeldungen hierfür sind unter Tel. 0160 785 62 69 weiter möglich.