Auftakt in ein neues Kapitel der onesto Bayreuth Tigers

Bayreuth. (PM Tigers) Mit einem Heimspiel gegen den EV Füssen starten die onesto Tigers Bayreuth am Freitag in die neue Spielzeit der Oberliga Süd.

Um 20 Uhr startet die Partie im Tigerkäfig, bevor am Sonntag gleich zum 2. Spieltag erstmals „spielfrei“ im Kalender steht.

Der EV Füssen kämpfte sich 2019 zurück in die Oberliga, nachdem man 2015 in der Bezirksliga einen Neuanfang starten musste. Nun geht man im Allgäu in die sechste Saison, nachdem man in der vergangenen Spielzeit in den Pre-Playoffs an den Tölzer Löwen scheiterte.

Sehr viel Konstanz findet man im Kader von Trainer Juhani Matikainen: Drei Abgängen stehen drei Neuzugänge gegenüber. Darunter findet sich mit Billy Jerry ein neuer US-amerikanischer Angreifer, der auf den nach Höchstadt abgewanderten Eetu-Ville Arkiomaa folgt. Dazu wurden Ondrej Zelenka (ESC Kempten) und Nikita Naumann (Selber Wölfe) verpflichtet. Schwer wiegt dagegen der Verlust von Kapitän Marco Deubler, der Oberliga-Eishockey und Beruf nicht mehr unter einen Hut bringt.

Zwischen den Pfosten setzt man auf das bewährte Trio aus Benedikt Hötzinger, der die klare Nummer 1 war, Rihards Babulis und Clemens Wiedemann. Die insgesamt sehr junge Abwehr führen soll weiter der Kanadier Philippe Bureau-Blais, der neben Manuel Malzer der einzige Verteidiger aus dem vergangenen Jahrtausend ist.

Auch in der Offensive findet man wenige erfahrene Spieler: Nur fünf von 15 Spielern sind vor dem Jahr 2000 geboren, darunter die beiden Kontingentstürmer Jerry und Bauer Neudecker. Topscorer der vergangenen Saison war Julian Straub, dem 54 Punkte (16 Tore + 38 Vorlagen) gelangen. Fast 20 Scorerpunkte weniger weisen Anton Zimmer (20 + 15) und Neudecker (17 + 18) auf.

Bei den onesto Tigers, die ihre letzten beiden Vorbereitungsspiele erfolgreich gestalten konnten, herrscht Vorfreude auf die neue Spielzeit. Auch wenn mit Lucas Flade sowie Konstantin Melnikow zwei wichtige Akteure nicht einsetzbar sein werden, so geht man optimistisch in das erste Wochenende, bei welchen man jedoch nur ein Spiel zu absolvieren hat.

-kno-