Auftakt in den Jahresendspurt

Bayreuth. (PM Tigers) Für die Bayreuth Tigers steht nach der deutlichen Niederlage in Heilbronn am Freitag (22.12.) das vorletzte Heimspiel des Jahres auf dem Programm: Um 19:30 Uhr empfängt man die Höchstadt Alligators zum fränkischen Duell.

Nach einer kurzen Pause über den Heiligen Abend steht am zweiten Weihnachtsfeiertag (19:30 Uhr) dann die Reise zu den Tölzer Löwen auf dem Programm. Zwischen den Jahren folgen dann noch ein Heimspiel gegen Füssen und das Auswärtsspiel bei Ligaprimus Weiden.

Beide bisherigen Duelle mit den Alligatoren gingen an die Tigers: Ende Oktober setzte man sich knapp im Aischgrund durch und Anfang Dezember konnte man das Heimspiel mit 4:1 für sich entscheiden. Das Team von Trainer Mikhail Nemirovsky liegt nach gute der Hälfte der Hauptrunde auf Platz 7 der Oberliga Süd. In den letzten vier Spielen gab es für die Mittelfranken zwei Siege (in Passau und in Bad Tölz) und zwei Niederlagen (gegen Heilbronn und Memmingen. Gegen Memmingen am Dienstag konnte man mit zwei sehr späten Treffern das Ergebnis etwas erträglicher gestalten, musste aber die zweite Heimniederlage in Folge hinnehmen. Nach den beiden erfolgreichen Auswärtsspielen dürfte man alles daransetzen, diese kleine Serie auch in Bayreuth auszubauen.

Den Tölzer Löwen, für die am Samstag (23.12.) das Oberland-Derby beim SC Riessersee, der seinen 100. Geburtstag feiert, ansteht, konnte am Dienstag einen 6:2-Erfolg in Lindau feiern. Zuvor gab es gegen Höchstadt und in Peiting und Bayreuth drei Niederlagen in Folge für das Team von Trainer Axel Kammerer. Noch immer versucht man – auf Platz 11 liegend – die Lücke zu den Pre-Playoff-Plätzen zu schließen. Der Abstand beträgt aktuell sieben Punkte, bis zum Jahreswechsel warten dann mit Deggendorf und Memmingen zwei richtig schwierige Aufgaben auf die „Buam“.

Die Bayreuth Tigers müssen weiter auf Jayden Schubert verzichten, zudem muss Nicolas Schindler mindestens für die Partie am Freitag angeschlagen aussetzen. Ebenso wird Victor Knaub für die nächsten drei Begegnungen fehlen. Hier greift eine Sperre der Liga, die für das Vergehen gegen Heilbronn ein Spiel angesetzt hat. Zudem stand Victor unter Bewährung, welche widerrufen worden ist. Somit kommen zwei weitere Spiele dazu, die unser Stürmer gesperrt sein wird.

Ob Kai Zernikel am Freitag auflaufen wird, ist derzeit noch in Klärung. Hier wurde ein Verfahren wegen eines Knieckecks eingeleitet, welches im Augenblick noch läuft. Gegen Höchstadt kommen aus Ingolstadt mit Christian Schiling und Joel Hofmann zur Unterstützung.

