Auftakt im Tigerkäfig

Bayreuth. (PM Tigers) Erstmals gehen am heutigen Freitag die Jungs der onesto Tigers im Kunsteisstadion aufs Eis um sich mit einem Gegner zu messen....

Bayreuth. (PM Tigers) Erstmals gehen am heutigen Freitag die Jungs der onesto Tigers im Kunsteisstadion aufs Eis um sich mit einem Gegner zu messen.

Am Freitag, dem 6. September 2024, beginnt im heimischen Tigerkäfig nun auch vor den eigenen Fans eine neue Zeitrechnung: Die onesto Tigers Bayreuth empfangen zu ihrem ersten Heimspiel die Red Bull Hockey Juniors aus der Red Bull Akademie.

In Liefering, vor den Toren Salzburgs, werden in einer Akademie seit 2014 junge Eishockeytalente – vor allem aus Österreich und Deutschland – gefördert, um Profis für den EC Red Bull Salzburg und den EHC Red Bull München zu entwickeln. Insgesamt fünf Teams beginnend mit einer U15 stellen sich vor allem internationalen Vergleichen und spielen beispielsweise in der tschechischen U16-Liga. Die Red Bull Hockey Juniors sind das „älteste“ Team der Akademie und treten in der Alps Hockey League an. Im Team finden sich Spieler der Jahrgänge 2003 bis 2006. Mit dem gebürtigen Pegnitzer Paul Vinzens findet (Jahrgang 2005) sich aktuell sogar ein Oberfranke im Team aus Österreich.

In der bisherigen Vorbereitung traten die RB Juniors bei einem internationalen U20-Turnier in der Schweiz an, außerdem stand am vergangenen Wochenende ein Turnier in Kaufbeuren auf dem Programm, bei dem eine gemischte Mannschaft des EC Red Bull Salzburg und der Juniors antrat. Nach dem Text in Bayreuth tritt man am Sonntag noch in Deggendorf an.

Für die Tigers wird es darum gehen, sich mit jedem Spiel mehr zu finden und die im Training erarbeiteten Elemente auch unter Spiel-Druck zu zeigen. Vor heimischem Publikum will man konkurrenzfähig sein, auch wenn der Gegner ähnlich wie Weiden schon deutlich länger in der Vorbereitung ist.

Verzichten wird man auf Vihavainen, Flade und Becker müssen. Ein kleines Fragezeichen, was den Einsatz angeht, steht hinter dem jungen Bijsterbosch.

„Salzburg ist eine sehr fleißige und aggressiv auftretende Mannschaft, die mit Schnelligkeit und Talent dem Gegner entgegentritt. Sie spielen ein „furchtloses“ Spiel und werden versuchen uns unter Druck zu setzen“, analysiert Head-Coach Suarez den heutigen Gegner aus Österreich.