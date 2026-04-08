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Home Deutschland DEL Adler Mannheim Auftakt geht an Mannheim: Red Bull München unterliegt in Spiel 1 der Halbfinalserie
Adler MannheimEHC Red Bull München

Auftakt geht an Mannheim: Red Bull München unterliegt in Spiel 1 der Halbfinalserie

8. April 20261 Mins read61
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Tobias Rieder vom EHC Red Bull München und Justin Schütz von den Adler Mannheim im Zweikampf - © City-Press
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München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München musste sich den Adler Mannheim in Spiel 1 des Playoff-Halbfinales der PENNY DEL mit 2:3 (1:1|1:0|0:1|0:1) nach Verlängerung geschlagen geben.

In der Best-of-Seven-Serie steht es somit 1:0 für den Tabellenzweiten der Hauptrunde. Vor 13.600 Zuschauern in der SAP Arena erzielten Taro Hirose und Nikolaus Heigl die Treffer für das Team von Trainer Oliver David. Spiel 2 der Serie findet am kommenden Freitag (10. April | 19:00 Uhr) im SAP Garden in München statt.

Spielverlauf
Das Halbfinalduell zwischen dem Zweiten der Hauptrunde und dem Vierten aus München startete spektakulär mit guten Gelegenheiten für beide Teams. Nachdem Tobias Rieder am wachsamen Maximilian Franzreb im Kasten der Hausherren scheiterte (2.), gelang Mannheim das erste Tor: John Gilmour traf in der 5. Minute zum 1:0. Die Red Bulls zeigten sich von diesem Rückschlag nicht beeindruckt und arbeiteten sofort druckvoll am Projekt „Ausgleich“. Das vollendete Hirose acht Sekunden vor Drittelende mit seinem technisch anspruchsvollen Treffer zum 1:1. Mit diesem Zwischenstand nach 20 intensiven Minuten ging es in die Pause.

Auch im Mittelabschnitt präsentierten sich nach kurzer Anlaufphase zwei ausgesprochen angriffslustige Mannschaften. Aber die beiden besten Defensivreihen der Hauptrunde hielten zunächst dicht, beide Torschützen aus dem ersten Drittel setzten den Puck je einmal ans Torgestänge (29.). Alles deutete schon auf ein torloses Drittel hin, als Heigl die Scheibe zu seinem ersten Playoff-Treffer und zur 2:1-Pausenführung der Red Bulls halbhoch in die kurze Ecke schoss (39.).

Dieser Vorsprung hatte im Schlussdrittel nicht lange Bestand: Zachary Solow erzielte nach einem Mannheimer Konter aus kurzer Distanz den 2:2-Ausgleich (42.). Kurpfälzer und Oberbayern lieferten sich danach weiter ein zweikampfbetontes Match, in dem die Münchner mit fortlaufender Spieldauer torgefährlicher agierten. Einem Treffer kam Yasin Ehliz am nächsten, der den Puck an die Latte donnerte (52.). Es blieb allerdings beim 2:2 und die Partie musste in der Overtime entschieden werden.

In der Verlängerung drängten die Red Bulls vehement auf den Sieg, doch Franzreb hielt mehrfach sensationell. Auf der anderen Seite konnte auch Münchens Keeper Antoine Bibeau bei einem Mannheimer Powerplay sein Können unter Beweis stellen. In der 73. Minute war er allerdings machtlos: Marc Michaelis fälschte zum Sieg für die Adler ab.

Tore:
1:0 | 04:14 | John Gilmour
1:1 | 19:52 | Taro Hirose
1:2 | 38:57 | Nikolaus Heigl
2:2 | 41:15 | Zachary Solow
3:2 | 72:08 | Marc Michaelis
Zuschauer: 13.600

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